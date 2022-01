Lewandowski, Messi y Salah, los tres finalistas al premio The Best

La entrega de todos los galardones de los The Best 2021, tendrá lugar el 17 de enero en directo desde la sede de la FIFA en Zúrich.

La FIFA anunció los nombres de los tres finalistas a los premios The Best, cabe resaltar que en estos galardones votan todos los actores posibles del fútbol: jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados. Los tres futbolistas finalistas al premio The Best son Lewandowski, Messi y Salah.

La entrega de todos los galardones de los The Best 2021, incluido el Premio a la Afición de la FIFA y el Premio Fair Play de la FIFA, tendrá lugar el 17 de enero en un programa televisivo que se retransmitirá en directo desde la sede de la FIFA en Zúrich.

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022