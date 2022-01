¡Oficial! Kieran Trippier es nuevo jugador del Newcastle United

El lateral derecho inglés llega procedente del Atlético de Madrid y se convierte en el primer fichaje de la era saudí en Newcastle.

El Newcastle logró su primer fichaje de marca desde la compra del club por un fondo saudita, según lo anunció este viernes el equipo, Kieran Trippier regresa a la premier con un contrato de dos años y medio.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!

“El jugador de 31 años firmó un contrato de dos años y medio y se convierte en el primer jugador en unirse al club dirigido por sus nuevos propietarios y el entrenador Eddie Howe”, anunció el Newcastle en el comunicado.

“Newcastle United está feliz de anunciar la llegada del defensa de la selección inglesa Kieran Trippier, que deja el Atlético Madrid por un monto confidencial”, añadió.

Según los medios de comunicación británicos, el fichaje del defensa, que juega en la selección inglesa desde 2017, habría costado unos 12 millones de libras (14,4 millones de euros, 16,2 millones de dólares), más las bonificaciones.

“Es una señal de que el club es muy atractivo, y no hablo de dinero”, declaró en conferencia de prensa este viernes Eddie Howe, nombrado entrenador del club en noviembre.

“Kieran no viene por los beneficios financieros del contrato”, añadió el técnico del Newcastle.

Eddie Howe spoke to the media this morning following Kieran Trippier's arrival as he looks ahead to tomorrow's FA Cup Third Round tie at St. James' Park.

“Viene por el club y para enfrentarse al desafío al que nos enfrentamos a corto y largo plazo”, precisó el entrenador, cuando el equipo se encuentra actualmente en zona de descenso, tras una sola victoria en 19 partidos.

El equipo del norte de Inglaterra no ha ganado ningún trofeo importante desde 1969.

“Con un poco de suerte, su firma va a atraer a otros jugadores en el mundo a la hora de considerar la posibilidad de venir a compartir su sueño y su visión”, añadió Eddie Howe, que ya dirigió a Trippier en 2012 en el Burnley.

“Estoy muy feliz de unirme a Newcastle”, tuiteó por su parte Kieran Trippier, que ganó la pasada temporada la liga española con el Atlético Madrid.

I’m so happy to be joining Newcastle. Everyone knows the fans are unbelievably passionate and I will give my absolute all for them. I can’t wait to get to work 💪🏼

Thank you to everyone at @nufc & the fans for the very warm welcome I have received so far 🖤🤍 pic.twitter.com/6d0raRrpnv

— Kieran Trippier (@trippier2) January 7, 2022