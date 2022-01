Coutinho vuelve al futbol inglés para vestir los colores del Aston Villa

El futbolista brasileño irá cedido el resto de la temporada del FC Barcelona al Aston Villa, donde será dirigido por su excompañero, Steven Gerrard.

El mediocampista brasileño Philippe Coutinho irá cedido el resto de la temporada del FC Barcelona al Aston Villa inglés, entrenado por su excompañero en el Liverpool, Steven Gerrard, anunciaron este viernes ambos clubes.

“El acuerdo, sujeto a que el jugador supere la revisión médica y que reciba el permiso de trabajo inglés, incluye una opción de compra”, anunció el club español, en el que no acabó de asentarse desde su llegada en enero de 2018.

Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷

El Aston Villa, decimotercero en la Premier League, saludó la llegada de su nuevo jugador con el mensaje en las redes sociales “¡Bienvenido, Philippe Coutinho!”.

“El conjunto inglés se hace cargo de una parte de la ficha del jugador, que está previsto que viaje a Birmingham en las próximas horas”, precisó el Barça.

Con esta operación, el equipo catalán alivia su masa salarial al desprenderse de uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, lo que le permitirá inscribir en LaLiga a refuerzos de invierno como el atacante español Ferrán Torres, procedente del Mánchester City.

Coutinho, de 29 años, nacido en Río de Janeiro y formado en el Vasco de Gama, llegó del Liverpool al Barcelona para ocupar el hueco que dejó Andrés Iniesta y vuelve al fútbol inglés habiendo disputado 106 partidos como azulgrana, con 26 goles anotados.

En la temporada 2019-2020 ya jugó cedido en el Bayern Múnich, anotando dos goles en la aplastante victoria 8-2 que el club alemán le infringió al Barça de Lionel Messi en los cuartos de final de la Champions League.

Coutinho, 63 veces internacional con la selección brasileña, vivió su mejor época como jugador en el Liverpool inglés, entre 2013 y 2018, años en que compartió vestuario con Gerrard.

"I don't think you get a nickname as a 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻 if you're not a special footballer." ✨

Steven Gerrard on Philippe Coutinho, who has agreed terms to spend the rest of this season on loan at Villa Park, with an option to buy. 🤝 pic.twitter.com/BFbxhGLxkR

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2022