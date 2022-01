Pep Guardiola se una a la larga lista de contagios de Covid-19 en el City

El Manchester City informó que tienen una lista de 21 contagios por Covid-19, donde 14 son del staff técnico y 7, jugadores del primer equipo.

El Manchester City ha notificado el positivo por Covid-19 de Pep Guardiola. Malas noticias para el entrenador catalán que tendrá que estar ausente durante unos días debido a este contagio que ya le ha impedido formar parte de la expedición del equipo inglés que tiene que viajar este viernes para medirse al Swindon Town en la FA Cup.

El conjunto británico ha anunciado el positivo no solo del entrenador catalán, sino también de su ayudante y segundo en el equipo, Juanma Lillo, de manera que el Manchester City quedará descabezado por unos días hasta que ambos entrenadores puedan reunir los negativos necesarios para regresar al banquillo.

Rodolfo Borrell será el encargado de dirigir al equipo en los próximos días, persona de confianza de Pep Guardiola dentro de su equipo técnico y que tendrá la oportunidad de dirigir a un transatlántico como el Manchester City en los próximos partidos, empezando por ese duelo de FA Cup contra el Swidon Town.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.

⬇️ DETAILS ⬇️

— Manchester City (@ManCity) January 6, 2022