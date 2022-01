El juego entre Liverpool vs. Arsenal es aplazado por casos de Covid-19

Múltiples casos de Covid-19 en el Liverpool obligaron a aplazar el juego correspondiente a las semifinales de la Carabao Cup.

El Liverpool anunció este miércoles que su semifinal de la Copa de la Liga inglesa, cuyo duelo de ida debía jugar el jueves contra el Arsenal, fue aplazada una semana por “un número creciente de test positivos al covid-19 entre los jugadores y el cuerpo técnico”.

La última serie de test realizada por el Liverpool el martes reveló un número “significativo” de nuevos casos, entre ellos el del entrenador adjunto Pepijn Lijnders, que sustituyó el domingo en el terreno del Chelsea (2-2) al técnico principal Jürgen Klopp, que también es positivo al covid-19.

Los nuevos casos dejan al equipo de Anfield “con un número insuficiente de jugadores disponibles para disputar el partido”, explicaron los ‘Reds’ en su comunicado.

“La petición del club de aplazar el partido ha sido aceptada por la EFL (liga inglesa de fútbol)”, indicó el Liverpool.

Our Carabao Cup semi-final, first-leg fixture with Arsenal on Thursday has been postponed.

We would like to place on record our thanks to the EFL and Arsenal for their understanding, as well as supporters of both clubs, as we continue to navigate through this challenging period.

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2022