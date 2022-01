Australia cancela la visa de Novak Djokovic para ingresar al país

"El señor Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y su visa fue cancelada", anunció en un comunicado la Fuerza Fronteriza de Australia.

Australia canceló el visado de Novak Djokovic por incumplir los requisitos de entrada al país, informaron responsables del control de fronteras en un comunicado, lo que por el momento impide al número uno mundial participar en el Abierto de Australia, previsto a partir del 17 de enero en Melbourne.

Esta decisión de las autoridades australianas fue tomada varias horas después de que Djokovic fuese retenido en el aeropuerto de Melbourne por incumplir los requisitos de entrada al país, al no rellenar el formulario correcto para el tipo de visado solicitado.

“El señor Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y su visa fue cancelada”, anunció en un comunicado la Fuerza Fronteriza de Australia.

Breaking: Novak Djokovic's visa has been cancelled. He's been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage . His Lawyers are in the process of appealing. He's not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80

Esta situación llega 24 horas después de desatarse la polémica cuando Djokovic, reticente a la vacunación contra el covid-19 (obligatoria para entrar en Australia), anunciase que viajaba a Melbourne gracias a una “derogación médica”, lo que fue considerado por la prensa y por buena parte de la población australiana como un trato de favor de sus autoridades hacia el belgradense.

“Los no ciudadanos que no tengan una visa de entrada válida o cuya visa haya sido cancelada serán retenidos y expulsados de Australia“, añadieron las autoridades fronterizas.

“La Fuerza Fronteriza Australiana continuará asegurándose que todos aquellos que lleguen a nuestra frontera cumplan con nuestras leyes y con los requisitos de entrada”, insistieron en el comunicado.

De confirmarse su expulsión de Australia, Djokovic se quedaría sin la posibilidad de buscar en Melbourne, un torneo que ha ganado en nueve ocasiones, el récord de títulos del Grand Slam que actualmente comparte con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal (los tres con 20).

“La visa del señor Djokovic ha sido cancelada. Las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por COVID, seguimos estando atentos”, fueron las palabras de Scott Morrison, primer ministro australiano.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022