Allegri: “Morata no se mueve de aquí. Discurso cerrado”

El técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri descartó la posible incorporación de Álvaro Morata al Barcelona para este mercado invernal.

El atacante internacional español Álvaro Morata no abandonará la Juventus en el mercado de enero, aseguró este miércoles el entrenador del equipo turinés, Massimiliano Allegri.

“Hablé con él y le dije que no se mueve de aquí. Discurso cerrado”, afirmó en conferencia de prensa, en un momento en el que la prensa italiana y la española aluden al interés del FC Barcelona por este delantero de 29 años, actualmente cedido por el Atlético de Madrid.

“Ante todo, Álvaro es un jugador que firmó 20 tantos la pasada temporada y esta temporada lleva ya 7, sin tirar penales ni faltas. Es un jugador que rinde e importante”, estimó Allegri en la víspera del duelo entre la Juventus y el Nápoles.

Morata está cedido por segunda temporada consecutiva en la Juventus. El club italiano, que no ejerció la opción de compra posible en junio, puede cerrar un traspaso definitivamente al final de temporada. Si no, el jugador regresará al Atlético, con el que tiene contrato hasta 2023.

Morata, de 29 años, ha vestido la camiseta ‘bianconera’ en dos etapas de su carrera deportiva, la primera entre 2014 y 2016, y la actual, que empezó en 2020, cuando el club turinés le volvió a incorporar, cedido por el Atlético de Madrid, por diez millones de euros.

El atacante español ha protagonizado una gran trayectoria en la Juventus, tras marcar 21 goles en los 44 partidos del curso pasado y ganar la Copa Italia y la Supercopa italiana.

