Lukaku regresa a la convocatoria del Chelsea luego de su polémica entrevista

"Para mí, lo más importante, era comprender. Y comprender de manera muy clara", explicó Tuchel, quien dejó fuera de la convocatoria a Lukaku el fin de semana anterior.

Romelu Lukaku había sido apartado del grupo por una polémica entrevista a una televisión italiana y hoy fue reintegrado en el grupo de jugadores del Chelsea para el partido de ida de semifinales de la Copa de la Liga, el miércoles, según informó este martes el entrenador Thomas Tuchel.

