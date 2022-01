La respuesta de Juan Anangonó al ser preguntado sobre su futuro en Comunicaciones

Al finalizar el encuentro de vuelta ante Malacateco, Juan Luis Anangonó fue cuestionado sobre su continuidad en Comunicaciones. Conoce cuál fue su respuesta en la siguiente nota:

El futuro de Juan Anangonó con Comunicaciones se vio amenazado con el final del Torneo Apertura 2021, por lo que, los rumores sobre una posible salida del club blanco se hicieron presente con el jugador que tuvo una destacada participación en Liga Concacaf 2021 y un amargo cierre de campeonato nacional.

Tras una actuación que quedará en la memoria de todos los Cremas, Juan Anangonó 🇪🇨 ganó el premio al Mejor Jugador de #SCL21, presentado por @ScotiabankFC 👏 pic.twitter.com/Kglg6Ey3x7 — Concacaf (@Concacaf) December 15, 2021

En Liga Concacaf y en el Apertura 2022, el ecuatoriano anotó los mismo goles en ambas competiciones, con seis tantos fue el máximo goleador en el campeonato internacional y con sus seis anotaciones en lo local colaboró con el equipo más goleador en fase regular. En la liguilla fue el único anotador de los cremas con su tanto ante Iztapa en cuartos de final, pero luego su ataque se vio nublado en la semifinal y final.

El jugador que ha tenido una extensa carrera y ha militado por diversos clubes en Sudamérica, México y Estados Unidos llegó como refuerzo para Comunicaciones a mediados de 2021, a sus 32 y con su buen final de temporada, se hablaba de una posible salida del club blanco.

¿Seguirá Anangonó en Comunicaciones?

Ante los rumores de una posible marcha de Comunicaciones, el ecuatoriano respondió: “Tengo contrato vigente con el club, no he hablado con ningún otro equipo. No sé nada de otras ofertas, me quedan seis meses de contrato y lo debo de respetar, hoy sigo siendo jugador de Comunicaciones”.

#Apertura2021 | Tras la final, Juan Anangonó niega tener pláticas con otro club, dice que tiene contrato vigente con Comunicaciones 👻https://t.co/8MqsG7QTLd pic.twitter.com/g4MmtZQpRT — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 3, 2022

“Sensación amarga”

Con su destino claro para la siguiente campaña, el delantero crema habló sobre el trago amargo que le dejó haber perdido la serie en la final, lo cual no le permitió a Comunicaciones conseguir el doblete. “Queda ese sabor amargo de no haber conseguido la copa, no corrimos con la suerte, pero nos vamos con la serenidad de haber dejado todo en el terreno de juego. Nos quedamos con la sensación de haber podido levantar un título más”, comentó.

#Apertura2021 | Juan Anangonó dice que se van con un sabor amargo por no haber ganado el título 👻https://t.co/8MqsG7QTLd pic.twitter.com/wwBA3B4VrJ — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 3, 2022

Para Juan Luis, durante la serie ante Malacateco, Comunicaciones fue superior en ambos encuentro y haber jugado más partidos por los compromisos internacionales no les pasó factura en Liga. “Todos estos partidos nos vimos muy bien, fuimos superiores tanto en la ida como en la vuelta. Además, no fue por lo físico que perdimos esta serie”, concluyó.

