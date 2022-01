Willy Olivera: “Estamos dolidos por no poderle dar el doblete a la afición”

En su regreso al banquillo de Comunicaciones, Willy Olivera llevó al cuadro albo a conseguir su primera Liga Concacaf y los colocó en la final del Apertura 2021.

Willy Olivera llevó a Comunicaciones a la final del Torneo Apertura 2021 en su regreso al banquillo blanco, los cremas se coronaron campeones de la Liga Concacaf 2021, pero desde el club soñaban con un doblete y alzar la tan deseada copa 31 de Liga Nacional.

El entrenador de Comunicaciones habló en la rueda de prensa post partido para la cadena televisiva “Tigo Sports” y analizó la llave ante Malacateco.

Los cremas fueron el equipo que más goles anotó en la fase regular, pero desde el inicio de la liguilla solo pudieron anotar 1 gol en seis encuentros, algo que les terminó pasando factura. “Desde el primer partido no pudimos definir nuestras ocasiones, esto influyó a que ellos no recibieran gol y lograran el objetivo. No anotar es preocupante, pero creo que sería peor si no creáramos las oportunidades de gol”, analizó.

“Nosotros dominamos los dos partidos, el ritmo y la intensidad la puso Comunicaciones. Lamentablemente la suerte juega un papel importante y no se nos dio”, comentó el técnico crema. “Debemos reconocer que Malacateco hizo bien las cosas y son un justo campeón”, agregó.

Para Willy la serie no se perdió por el resultado de la ida

“No se perdió la serie en el primer partido, pero era importante no terminar con dos goles abajo. No fuimos certeros, creo que perdimos la serie por no aprovechar nuestras ocasiones”, expresó.

Comunicaciones soñaba con el doblete

“Fue un buen semestre para nosotros, aunque queríamos el doblete. Ahora descansaremos. Considero que el equipo va por un buen camino y ya no son 6 años de no ganar porque ganamos el campeonato internacional, lo que no se nos ha dado el título local, el fútbol a veces es así.

Para concluir, el técnico uruguayo, el cual tiene 3 título de Liga Nacional, lanzó un mensaje a la afición crema: “Estamos dolidos por no poderle dar el doblete a la afición y daremos todo lo que esté en nuestras manos para salir campeón en el próximo torneo”.

*Fotos: Omar Solís

