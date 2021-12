Inauguran estatua de Cristiano Ronaldo en India y genera revuelo en esa región

"Ronaldo es el mejor jugador del mundo, pero aún así deberíamos tener la estatua de un jugador de Goa (India)", comentó un exfutbolista de esa nación.

Los habitantes del sureño estado indio de Goa acusan a las autoridades de insensibilidad por honrar a Cristiano Ronaldo, cuyo país (Portugal) fue la antigua potencia colonial en esa región.

Varios manifestantes con banderas negras se congregaron en el lugar, luego de que la estatua fuese presentada esta semana en la ciudad de Calangute.

Los manifestantes expresaron su enojo porque las autoridades han ignorado a las estrellas del deporte de India y eligieron en cambio a un jugador de Portugal, país del que Goa obtuvo la independencia en 1961.

Micky Fernandes, un exjugador internacional originario de Goa, dijo que esta elección fue “dolorosa” y que se ha vivido como una “resaca” del dominio portugués.

“Ronaldo es el mejor jugador del mundo, pero aún así deberíamos tener la estatua de un jugador de Goa”, dijo Fernandes a la AFP.

La mayoría de la actual India obtuvo la independencia en 1947. En cambio Goa, tras un conflicto armado con la potencia colonial portuguesa, se convirtió en 1961 en territorio autónomo administrado por el gobierno federal indio, y fue admitido como estado pleno de la India en 1987.

Michael Lobo, ministro regional y miembro del partido Bharatiya Janata Party (BJP), en el poder, justificó esta elección señalando que se basa en la voluntad de empujar a los jóvenes hacia la excelencia, no solo en India, sino también a nivel internacional.

Cristiano Ronaldo's statue installed in the state of Goa, India. 👏 pic.twitter.com/8g87k9oiXe

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 29, 2021