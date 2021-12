Así fue la participación los paratletas nacionales en los Juegos de Paralímpicos de Tokio

Dos generaciones en una misma delegación representaron a Guatemala en los Juegos Paralimpicos de Tokio que se celebraron en 2021. Revive su histórica participación.

Ericka Esteban e Isaac Leiva fueron los representantes de Guatemala en las justas Paralímpicas que se celebraron en Tokio durante el 2021. También, ambos paradeportistas fueron los abanderados de nuestro país.

La participación de Isaac

El primero en representar a Guatemala en las justas fue el paratleta Isaac Leiva, a sus 42 años de edad disputó sus segundas justas luego de su participación en Londres 2012.

Leiva finalizó su competición en la posición 11 del mundo en lanzamiento de bala F11 con una marca de 8.41 metros, quedándose a un poco más de dos metros de diferencia para entrar en el top 10 mundial.

La historia de Leiva

Leiva perdió la vista en 1998 por una enfermedad mal tratada, con 21 años, él soñaba en ser un atleta de alto rendimiento en levantamiento de pesas en el momento de sufrir una ceguera total. Intentó atentar contra su propia vida en varias ocasiones, pero su espíritu deportivo lo hizo encontrar una nueva vida y volver a soñar en poner a Guatemala en lo más alto.

“Estaba por cerrar la carrera de bachillerato en dibujo técnico cuando sufrí un accidente en la reparación marítima. Me dejaron un medicamento que me afectó y me provocó despigmentación en la retina. A los dos años el diagnóstico fue retinitis pigmentosa bilateral oblicua profunda, que me dejó completamente ciego”, contó el paratleta.

Actualmente es de los paratletas más admirados en nuestro país, también es padre de familia y tiene un testimonio de vida inspiracional para muchas personas. El nacional comenta que haberse acercado a Dios le dio la paz interior que necesitaba para aceptar su condición.

La participación de Ericka Esteban

Con orígenes quezaltecos, la nacional de 20 años participó en sus primero Juegos Paralímpicos en la categoría de 400 metros T-38. Durante el clasificatorio finalizó en la séptima posición con un tiempo de 1:13.72, lo cual no le alcanzó para alcanzar las finales de su evento.

El camino de superación en Ericka

La paratleta padece de hemiplejia, lo cual le paraliza la mitad del cuerpo. A los diez años comenzó a caminar, pero poco tiempo después fue diagnosticada con epilepsia lo cual limitó su desarrollo motriz.

Sus condiciones no la limitaron, con esfuerzo y dedicación, luego de que su entrenador, Marvin Tumax, descubriera su talento en 2017, comenzó a brillar en las pistas de atletismo.

En 2018 ganó dos medallas de oro en los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos del Codicader Discapacidad en 100 y 400 metros. Durante los Parapanamericanos de Lima 2019 se colocó en la séptima posición en américa y en los 100 metros y también escaló al quinto puesto en los 400 metros.

Actualmente se sigue preparando tanto física como educacionalmente, desde los 15 años comenzó sus estudios y en la Escuela de Educación Especial Xelajú cursó el quinto grado de primaria en 2021.

