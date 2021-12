Matías Rotondi: “Así es como se tiene que jugar una final”

El delantero argentino fue figura importante en el triunfo de Malacateco en la final de ida ante Comunicaciones.

El máximo anotador del campeonato Matías Rotondi fue pieza fundamental durante la fase regular de los “toros” en el Apertura 2021 y también en la liguilla donde ya suma 3 goles más. Con 18 dianas en el actual campeonato, el argentino está siendo el referente en el ataque de los toros.

Luego de finalizar el encuentro, aún desde la grama del estadio Santa Lucía, Matías Rotondi habló para los micrófonos de “Claro Sports” y habló sobre la llave que de momento lideran y de su buen estado de forma.

“Es un resultado que se nos hacía difícil pensar antes del partido, nos enfrentamos a un rival de los grandes, pero hoy nuestro planteamiento fue bueno y así es como se tiene que jugar una final”, comentó sobre el partido Rotondi.

El atacante es consiente que la serie aún no está terminada y que deben trabajar para quedarse con el resultado: “Estamos a 90 minutos, dimos un paso importante, nos vamos acercando, pero tenemos que tener calma e ir a la capital a jugar con los dientes apretados”, agregó.

“Esto es una fiesta, ojalá el domingo podamos celebrar de la misma manera”, puntualizó el argentino.

La racha goleadora de Rotondi

Para Matías el ambiente a su al rededor ha sido importante para seguir demostrando este nivel con 18 tantos en el Apertura 2021. “La verdad he tenido un año bárbaro, me siento muy cómodo los compañeros me hacen sentir muy bien, al igual que la afición y toda la gente, cuando uno está feliz y cómodo, sale su mejor futbol”, comentó.

El “golazo” de Matías Rotondi en la final de ida

Los toros no habían podido generar peligro en el arco de Kevin Moscoso en 30 minutos, los cremas pasaban por un mejor momento en el partido, pero un balón a media altura en las afueras del área fue suficiente para que de un derechazo pusieroa el 1-0 a favor de los “toros” en el 39′.

#Apertura2021 | ¡Golazo de Matías Rotondi! El delantero argentino adelantar a los 'Toros' ante Comunicacioens ⚽ pic.twitter.com/ZFVSLxBAhM — Christoper Chang (@CChang_EUD) December 30, 2021

*Fotos: Omar Solís

