Xelajú MC se refuerza con Alejandro “Gambeta” Díaz

El atacante argentino se convierte en el nuevo refuerzo de la escuadra dirigida por Irving Rubirosa para el Clausura 2022.

Durante la mañana de este jueves, Xelajú MC hizo oficial la llegada del atacante argentino Alejandro Matías Días, el cual se unirá a las filas del cuadro altense para el año 2022.

El jugador recientemente había dejado a Municipal y ahora en el club dirigido por Irving Rubirosa comandará el ataque del cuadro “Super chivo”.

“¡Bienvenido a Xelajú MC! El jugador argentino, Alejandro Matias Díaz, se une al plantel chivo para la temporada 2022”, publicó el club en sus redes sociales.

Xelajú MC será el tercer equipo del jugador argentino, el cual ha militado en Antigua GFC y Municipal. A sus 32 años ha conseguido cuatro título de Liga Nacional, en tres ocasiones ha conseguido el título del Apertura: 2016, 2018 y 2020, la última fue la recordada copa 31 de Municipal.

En torneo largos se ha coronado en una ocasión, en 2019 consiguió su único Clausura y fue el último trofeo que alzó como jugador de Antigua GFC.

Movimientos en Xelajú MC

Junto al anuncio de “Gambeta”, el cuadro “chivo” anunció la llegada del guatemalteco Edgar Alejando Macal y minutos antes informaron la baja de Harim Quezada para el inicio del Clausura 2022.

La salida de Alejandro Díaz de Municipal

El jugador argentino anunció de su salida del club escarlata antes que la institución lo hiciera oficial, por medio de su cuenta de Instagram se despidió del equipo y de la afición roja. También se mostró molesto, ya que, en su mensaje se mostró inconforme con la decisión.

“Hoy se me ha comunicado que no continuaré más en la institución, una decisión que respeto más no comparto, sin embargo, ha llegado el momento. 2 años y medio después 1 título, 1 subcampeonato digo adiós a uno de los clubes que ha marcado mi carrera y mi vida”, fue parte del mensaje del jugador.

Minutos después el CSD Municipal oficializó la salida del jugador acompañado del siguiente mensaje: “Gracias por tu entrega, tu compromiso y ser parte de nuestra historia. ¡TU NOMBRE ESTÁ EN EL TÍTULO 31!”.

Gracias por tu entrega, tu compromiso y ser parte de nuestra historia. ¡TU NOMBRE ESTÁ EN EL TÍTULO 31! 🇦🇷 🔴🔵 #10 pic.twitter.com/UmWON9IJ9r — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) December 29, 2021

