Municipal anuncia la segunda baja de su plantilla de cara al Clausura 2022

El CSD Municipal ha oficializado la salida de Gustavo Britos, el cual, se convierte en el segundo jugador en dejar la institución roja previo al Clausura 2022.

El CSD Municipal informó durante la mañana de este miércoles que Gustavo Britos no seguirá en la institución escarlata de cara al Torneo Clausura 2022, según informó el club, durante un consenso entre la directiva y el cuerpo técnico de José Saturnino Cardozo se decidió no renovar el contrato del ariete argentino.

#Ahora | Municipal anunció este miércoles que el argentino Gustavo Britos se convierte en su segunda baja para el Torneo Clausura 2022. https://t.co/29hVeJHqLm pic.twitter.com/RP5FFvk18D — Publisports (@Deportes_PN) December 29, 2021

Desde su llegada a Municipal en febrero de 2021, el ariete argentino sumó 13 goles y disputó un total de 2 mil 165 minutos entre los torneo Clausura y Apertura de 2021.

Los rojos se despidieron del jugador en una carta dirigida también al ex escarlata Alejandro Díaz: “El CSD Municipal agradece a ambos futbolistas por la entrega y compromiso durante su paso por el equipo y les desea mucho éxitos profesionales y personales en todos los proyectos que emprendan”.

Britos no continuará en Municipal luego de que el club tomara la decisión de no renovarle el contrato que lo ligaba a la institución hasta finales de diciembre, por lo que se marcha gratis y oficialmente se queda sin equipo.

“Gracias, Gustavo Britos, por defender estos colores con entrega y profesionalismo. El mejor de los éxitos en tu carrera”, publicó el club rojo en sus redes sociales.

Gracias Gustavo Britos por defender estos colores con entrega y profesionalismo. 🔴🔵

El mejor de los éxitos en tu carrera. #SiempreRojo 😈 pic.twitter.com/sFUsbl7iab — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) December 29, 2021

Alejandro Díaz fue la primera baja escarlata

El jugador argentino anunció de su salida del club escarlata antes que la institución lo hiciera oficial, por medio de su cuenta de Instagram se despidió del equipo y de la afición roja. También se mostró molesto, ya que, en su mensaje se mostró inconforme con la decisión.

“Hoy se me ha comunicado que no continuaré más en la institución, una decisión que respeto más no comparto, sin embargo, ha llegado el momento. 2 años y medio después 1 título, 1 subcampeonato digo adiós a uno de los clubes que ha marcado mi carrera y mi vida”, fue parte del mensaje del jugador.

Minutos después el CSD Municipal oficializó la salida del jugador acompañado del siguiente mensaje: “Gracias por tu entrega, tu compromiso y ser parte de nuestra historia. ¡TU NOMBRE ESTÁ EN EL TÍTULO 31!”.

Gracias por tu entrega, tu compromiso y ser parte de nuestra historia. ¡TU NOMBRE ESTÁ EN EL TÍTULO 31! 🇦🇷 🔴🔵 #10 pic.twitter.com/UmWON9IJ9r — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) December 29, 2021

