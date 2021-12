El Chelsea anuncia el regreso de su ex capitán John Terry

La leyenda de los Blues compartirá su "vasta experiencia adquirida en 20 años de carrera de jugador y durante su paso por el Aston Villa como entrenador asistente", anunció el club en su sitio web.

El ex capitán de la selección inglesa, del Aston Villa y del Chelsea John Terry vuelve a los Blues, equipo donde ganó cinco campeonatos de Inglaterra, una Champions League y sumó hasta 17 títulos, pero lo hará como consultor en entrenamientos para los jugadores Sub-18.

I’m delighted to announce that I’m coming home, and have taken up a consultancy role @ChelseaFC academy. As well as delivering on field coaching sessions I will be involved in coaching discussions and mentoring our academy players.💙⚽️ pic.twitter.com/dLW8gnXlxp

— John Terry (@JohnTerry26) December 29, 2021