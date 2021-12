Municipal anuncia la baja de Alejandro Díaz

El futbolista argentino se despidió del club a través de sus redes sociales y desaprobó la decisión de la directiva roja. "Es una decisión que respeto más no comparto", expresó el ahora exfutbolista rojo.

Primera baja confirmada de Municipal para el Clausura 2022, se trata de la sorpresiva salida de Alejandro Díaz, tanto el jugador como el CSD Municipal hicieron oficial a través de sus redes sociales el fin de la relación contractual.

Primero, fue el jugador, que a través de su cuenta de Instagram se despidió de la institución y toda la afición roja, minutos después, sería Municipal que haría oficial la baja del argentino.

“Gracias por tu entrega, tu compromiso y ser parte de nuestra historia. ¡TU NOMBRE ESTÁ EN EL TÍTULO 31!”, fue el mensaje de la institución escarlata.

Alejandro Díaz pone fin a su etapa en Municipal

Tras poco más de dos años en la institución roja, Alejandro Díaz pone fin a su etapa en Municipal, el argentino llegó a mediados de 2019 a la institución roja tras conquistar varios títulos con Antigua GFC.

Con los rojos conquistó el Torneo Clausura 2019, donde derrotaron a Antigua GFC en dicha final, la que sería la Copa 31 de Municipal, superando a Comunicaciones en el recuento histórico.

Con una emotiva despedida a través de sus redes sociales, Alejandro Matías Díaz puso fin a su etapa en los rojos, a la espera de conocer su futuro.

A toda la afición escarlata, directiva, empleados del club, y patrocinadores de Municipal,

Hoy se me ha comunicado que no continuaré más en la institución, una decisión que respeto más no comparto, sin embargo, ha llegado el momento. 2 años y medio después 1 título, 1 subcampeonato digo adiós a uno de los clubes que ha marcado mi carrera y mi vida.

Al mirar hacia atrás, veo que no podía haber tomado una mejor decisión cuando el Club Municipal me propuso formar parte de su proyecto. Sin embargo, hoy me tocará tomar otro rumbo. Quiero dar las gracias de forma muy especial a la institución, a la afición y a toda la organización del Club por la forma en que me han tratado durante mi etapa. He prosperado a nivel profesional, como personalmente; celebré muchos triunfos y goles, viví momentos épicos y de mucha alegría así como también momentos muy tristes en donde siempre me sentí responsable por los logros que no obtuvimos.

Por eso quiero decirles a todos que ha sido un honor enorme vestir la camiseta roja, portar con orgullo el números 10 de este gran club, compartir vestuario con excelentes compañeros, entrenadores, personal, directivos y tener detrás partido a partido a una gran afición! Que siempre me hicieron sentir como en casa.

Espero que Municipal logré sus objetivos en el futuro y pronto nos volveremos a ver.

