Mbappé y Lewandowski muestran su rechazo a la idea de un Mundial bienal

Los reconocidos futbolistas se oponen a que el Mundial se juegue cada dos años, tal como lo propone el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El delantero estrella del París Saint-Germain y de la selección francesa Kylian Mbappé se mostró en contra de la idea de un Mundial cada dos años, el lunes en el marco de una ceremonia en la que recibió un premio en Dubái.

“La Copa del Mundo es un evento especial porque tiene lugar cada cuatro años (…) Jugarla cada dos haría de esta competición algo normal, lo que no debe ser así”, estimó el delantero en los Globe Soccer Awards, donde fue designado como jugador del año.

“Es algo increíble. Es un evento que quizá solo vas a jugar una vez en la vida”, fueron las palabras del delantero francés.

Al igual que Gianluigi Buffon y Kylian Mbappé, Robert Lewandowski expresó su rechazo por la propuesta del Mundial cada 2 años. En la gala de los Globe Soccer Awards que se celebró el lunes, el actual centrodelantero del Bayern Munich dijo abiertamente que no es fan del proyecto de la FIFA.

Sus razones, van dirigadas al calendario (ya sobresaturado) y la exigencia a los futbolistas. El delantero polaco piensa que una Copa del Mundo bienal puede comprometer el espectáculo y, además, generaría que los jugadores se alejen de la máxima exigencia antes de lo pensado.

“No soy fan. Tenemos muchos partidos cada año, tenemos muchas semanas duras, no solo los partidos, sino la preparación para la temporada, la preparación para los torneos importantes y preparación para cada juego”, indicó el polaco.

“Si quieres mostrar algo especial, algo diferente, no en la misma línea, necesitas un descanso. No solo es tener 2-3 semanas en verano. Y eso se quitaría cada 2 años. Tenemos que pensar en el futuro. Si quieres jugar un Mundial cada 2 años, la expectativa de los jugadores para mantenerse en el más alto nivel bajará”, fueron las palabras de Lewandowski.

Robert Lewandowski: “So many people watch only with statistics. For our side [points to Mbappé] if you score a goal, you play well. If you don’t score, it’s a bad game.” pic.twitter.com/1hgW1HVYff

— R  (@Lionel30i) December 27, 2021