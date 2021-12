Samuel Eto’o aparece en lista de morosos publicada por la Hacienda española

Denominado "Listado de deudores", el documento engloba a miles de particulares y empresas que deben más de 600 mil euros al fisco español. La deuda de Eto'o asciende a casi el millón de euros.

La exsuperestrella del fútbol africano y actual presidente de la federación camerunesa de fútbol, Samuel Eto’o, debe casi un millón de euros al fisco español, según una lista de morosos publicada por Hacienda este lunes.

“Eto’o Fils Samuel” debe 981.598,19 euros a la Hacienda española, según el documento.

El ex delantero de los Leones Indomables, de 40 años, que jugó de 2004 a 2009 en el FC Barcelona, fue elegido el 11 de diciembre como máximo dirigente del fútbol camerunés.

⚽ La exestrella del fútbol africano y actual presidente de la federación camerunesa, Samuel Eto'o, debe casi un millón de euros al fisco español (en concreto, 981.598,19), según una lista de morosos publicada por Hacienda. Eto'o jugó en el Barça de 2004 a 2009 #AFP #AFPdeportes pic.twitter.com/VYQrX5gLlv — Agence France-Presse (@AFPespanol) December 27, 2021

Problemas de Eto’o con el fisco español

En noviembre de 2016, la Fiscalía española solicitó para el camerunés un total de diez años de prisión y el pago de 18 millones de euros, acusándole de no haber pagado 3,9 millones de euros de sus derechos de imagen durante su etapa en el FC Barcelona.

Contactada por la AFP, la administración fiscal dijo no estar autorizada a dar más información, en particular sobre el origen de la deuda, y no pudo precisar si Samuel Eto’o aparecía por primera vez en la lista, cuyos criterios acaban de cambiar.

Denominado “Listado de deudores”, el documento engloba a miles de particulares y empresas que deben más de 600.000 euros al fisco español, un umbral inferior al de los años anteriores, que era un millón. En consecuencia, la lista de 2021 incluye más nombres, 7.200, por 3.400 en 2020.

Samuel Eto'o doit près d'un million d'euros au fisc espagnol https://t.co/uHN9m4Ht7I pic.twitter.com/84mcPCeYV7 — Afrique Foot (@Foot_Afrique) December 27, 2021

Twitter también aparece en la lista de grandes morosos 2021 con una deuda de 800.795,01 euros. Las autoridades fiscales no proporcionaron más detalles.

En septiembre de 2020, el futbolista brasileño Neymar, la estrella del París Saint-Germain, antes en el FC Barcelona, se convirtió en el mayor moroso del fisco español, con una deuda de más de 34 millones de euros.

Hacienda no había especificado en qué consistía esa deuda y si estaba vinculada a su fichaje por el Barça en 2013.

El ex futbolista camerunés Samuel Eto'o debe casi un millón de euros al fisco español, según una lista de morosos publicada por Hacienda https://t.co/yFLnLWCoZt — CANCHA (@CANCHAELNORTE) December 27, 2021

