Futbolistas comparten emotivos momentos familiares en Navidad

Las distintas estrellas del fútbol no quedan al margen de la celebración más esperada del año y esperaron a Santa Claus con refinadas celebraciones junto a sus familias y compartieron bellas postales con sus mejores vestimentas.

A lo largo de todo el planeta tanto los más grandes como los más chicos celebran junto a sus regalos la llegada de la Navidad, una de las fechas más esperadas del año y donde la familia se reúne para compartir un íntimo festejo, y el fútbol internacional obviamente no queda ajeno a la espera.

Merry Christmas to everyone! We wish you happy holidays with your loved ones! 🎄❤️

Happy to share our first Christmas together my love 🥰 pic.twitter.com/B4htTpmdg9

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) December 24, 2021