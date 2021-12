Sergio Ramos se pronunció tras su primera expulsión con el Paris Saint-Germain

El defensor español había ingresado en la segunda parte en el empate 1-1 entre el PSG y el Lorient por la jornada 19 de la Ligue 1.

El atacante argentino Mauro Icardi evitó ‘in extremis’ la segunda derrota del líder de la Ligue 1, el PSG, en la 19ª jornada, al empatar 1-1 este miércoles en Lorient, en un encuentro en el que el español Sergio Ramos recibió su primera tarjeta roja con su nueva camiseta.

Sin la estrella Kylian Mbappé suspendido y el brasileño Neymar lesionado, Icardi acudió a la ayuda de su equipo en un partido en el que su compatriota Lionel Messi lo intentó pero sin suerte. Incluso, disparó al poste en el minuto 26 de juego.

Icardi aprovechó un fantástico pase de Achraf para batir la portería contraria, aunque este resultado sigue sin disipar los evidentes problemas de juego del equipo parisino.

El partido quedó marcado para Ramos, exdefensa del Real Madrid, por ser expulsado por primera vez en Francia después de recibir dos tarjetas amarillas en tan sólo cuatro minutos de juego en el choque.

La primera se debió por una falta al delantero nigeriano Terem Moffi y la segunda por dejarse chocar con intencionalidad con un jugador rival.

El central andaluz salió en la segunda mitad pero pocas alegrías pudo dar a su técnico argentino, Mauricio Pochettino, que podría haber visto peligrar su puesto si su equipo hubiese perdido.

Sergio Ramos, se pronunció después de su primer roja con la casaca parisina, afirmando que es “un nuevo día para aprender”, esto tras ser expulsado ante el Lorient.

“Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos!”, fue el mensaje del camero a través de sus distintas redes sociales.

Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos! 💪

Today is a new day to learn; tomorrow is a new day to improve.

Always onwards! 💪#AllezParis pic.twitter.com/M017BepiME

