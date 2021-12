Los elogios de Lewandowski a Messi y CR7 tras ser condecorado como la Estrella de 2021

El delantero polaco fue elegido por el Diario Bild como la Estrella de 2021 y no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre los récords de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Robert Lewandowski es uno de los mejores futbolistas de la actualidad, pero aún no ha podido conquistar el Balón de Oro. Este año, el polaco estuvo cerca una vez más, pero tuvo que conformarse con un segundo puesto por detrás de Lionel Messi, quien cosechó su séptimo galardón.

Esta semana, festejó el reconocimiento que le hizo el reconocido diario Bild al elegirlo como la Estrella de 2021 por su gran desempeño en el terreno de juego con el Bayern Munich y la Selección de Polonia.

En una entrevista realizada por ese medio, el polaco de 33 años fue consultado sobre su frustración al no haber podido quedarse con el Balón de Oro entregado por la revista France Football: “Se trata de pequeños detalles, todo tiene que estar en su lugar. Lo que puedo garantizar es que seguiré haciendo mi trabajo y aportando mis mejores actuaciones”.

Lewandowski pasa de página y elogia a Messi y CR7

En aquella oportunidad, tras haber sido premiado, Messi había felicitado a Lewandowski durante su discurso e incluso había asegurado que merecía recibir el trofeo al menos una vez.

Después de oír esas palabras, el artillero del fútbol alemán tuvo dichos polémicos: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”. Ahora, aprovechó para rectificarse: “Las palabras de Leo me conmovieron mucho. No fueron palabras vacías, fue un buen momento en mi carrera”.

Al ser consultado sobre si La Pulga puede ser considerado como el mejor de todos los tiempos, no quiso ser tajante, aunque sí marcó una diferencia con Cristiano.

“Desde que me convertí en profesional, Messi y Ronaldo han estado por encima de todos los demás. Siempre ha sido un duelo entre ellos. Se trata de qué tipo de jugador prefieres. La respuesta a la pregunta es difícil. Respeto el arduo trabajo de Cristiano Ronaldo. Para Messi todo parece fácil. Creo que Cristiano tuvo que trabajar más duro para triunfar”, afirmó el histórico delantero polaco.

Por último, el polaco fue preguntado sobre el gol que le falta en su carrera y con el que añora: “En la final de la Champions League, y también un gol decisivo para Polonia en un Mundial en un partido. Sueño con eso”.

