Javier “Chuletita” Orozco anuncia su retirada del fútbol profesional

"Estoy muy contento con esta decisión, ahora veo la vida diferente, ya tengo 34 años y fueron 17 de carrera", expresó.

Publicidad

El jugador que hasta la fecha pertenecía a Xelajú MC, Javier “Chuletita” Orozco, hizo oficial durante la transmisión de un podcast llamado “Tiro directo”, conducido por el periodista mexicano Gustavo Mendoza, que se retiraría del fútbol profesional, a que agregó que ya le ha dado lo que tenía por dar.

"Cuando uno se retira no falta alguien que te invite a un proyecto".-Javier "Chuleta" Orozco ¡Fin de una era! "Chuleta" Orozco anuncia su retiro en un #TiroDirecto con @GusMenFox. Exclusivo de #futvox. ▶️https://t.co/wx2o97M93T pic.twitter.com/weqDAJyeNA — Futvox (@FutvoxOficial) December 20, 2021

El delantero internacional con la selección mexicana llegó como refuerzo para Xelajú MC en el inicio del Apertura 2021, durante su primer campeonato en Guatemala anotó 5 tantos con el cuadro altense en 1835 minutos disputados.

Durante el podcast, el “Chuletita” comentó sobre su llegada a Xelajú MC, “Decidí irme a Guatemala, siempre quise salir de México. El futbol va mejorando bastante en Guatemala, ha sido una experiencia bonita, el camino ha sido bastante bueno”, explicó.

De esta manera anunció su retiro

“Así hago oficial mi retiro, yo decido darle las gracias al futbol, es algo precioso que Dios me mando, es de lo más lindo que he vivido. Yo siento que ya di lo que tenía que dar como futbolista. Estoy muy contento con esta decisión, ahora veo la vida diferente, ya tengo 34 años y fueron 17 de carrera. Es momento de ver otras cosas, otros proyectos”, comentó.

De momento el club altense no se ha pronunciado aún sobre las declaraciones del internacional mexicano, el cual se suponía que estaría para disputar el Torneo Clausura con los “chivos”.

¿Qué viene para la vida de Orozco?

El delantero aún no tiene con certeza que le depara en el futuro, pero agregó estar terminando el curso para ser entrenador. “Estoy por concluir mi curso de entrenador, pero no significa que lo quiera ser. Lo quiero tener porque cuando uno se retira no falta quien te quiera invitar a algún proyecto”, expresó.

“Los estudios te ayudan a ser mejor entrenador y no quedarte con la vista solo de jugador. En un futuro me gustaría ayudar a los jóvenes y creo que podría empezar por ahí”, agregó.

(Visited 19 times, 19 visits today)