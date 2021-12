Tottenham es eliminado de la Conference League por la UEFA

El Tottenham no pudo disputar la última jornada de la fase de grupos, por lo que, este lunes se comunicó que la victoria se le dio al rival lo que los deja fuera de la competición.

El partido Tottenham-Rennes de la Liga Europa Conferencia, el cual no se disputó a causa de casos de covid-19 en el equipo londinense, fue dado por perdido a los ‘Spurs’, y al ser un partido en el que se jugaban su continuidad, la derrota los deja eliminados de la tercera competición europea.

