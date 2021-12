¡A un paso de la historia! María Micheo amenaza el título Mundial Absoluto de Seniesa Estrada

La boxeadora guatemalteca María "La Imparable" Micheo se enfrentará en el AT&T Center en San Antonio, Texas; a Seniesa Estrada este sábado.

La boxeadora nacional María “La Imparable” Micheo se enfrentará a Seniesa Estrada por el título Mundial Absoluto del peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) este sábado en el AT&T Center en San Antonio, Texas, Estados Unidos en la pelea coestelar de la noche.

Seneisa Estrada and Maria Santizo are ready for a showdown 💥 #ZurdoGonzalez pic.twitter.com/bK3ercbHVd

Para Micheo está será la primera vez que realizará un combate en tierras estadounidenses y se medirá a la campeona del cinturón en el peso de las 105 libras. “Yo siempre había soñado con ir a Las Vegas a tener campamentos de entrenamiento y ahora este sueño se ha cumplido”, comentó “La Imparable” para la web “BOXINGSCENE”.

De cara a su enfrentamiento ante Estrada, María comentó en la misma web: “Esta pelea es algo que ya teníamos visto como una de las grandes metas, gracias a Dios se presentó la oportunidad de cerrar este 2021 con este combate tan importante para mi carrera”.

En marzo de 2021 María Micheo Santizo escaló hasta el puesto número 1 en la clasificación del peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en donde figuran boxeadoras de todo el mundo.

La nacional durante este 2021 no ha realizado un combate, el último lo disputó el 26 de diciembre de 2020 ante la mexicana Judith Vivanco, esa pelea fue ganada por “La Imparable” por decisión dividida.

Dentro de su historial como profesional, Micheo no ha perdido ningún combate, a sus 36 años suma 9 victorias y 5 han sido por la vía del nocaut. Estos números le dan a la nacional un historial muy constante previo a enfrentar a la que será una de sus rivales más complicadas en su carrera.

Seniesa Estrada es conocida por su sobrenombre “Super Bad” (“Súper mala”, su significado en español), nació en el Este de los Angeles y tiene descendencia mexicana. Estrada ha boxeado desde los 8 años y ha sido campeona nacional en Estados Unidos, 2 veces campeona nacional olímpica juvenil y ha ganado tres títulos en diferentes categorías del boxeo profesional.

🗣 'It's one thing to win a world title, but it's another thing to keep the world title.'

Watch the full 'Superbad: Seniesa Estrada' feature on YouTube 👉 https://t.co/czD1IiDQAo#ZurdoGonzalez pic.twitter.com/Zgmesl2K2V

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 15, 2021