María Micheo tiene emotivo encuentro con el entrenador de Pacquiao

Cuando faltan pocas horas para sostener una de las peleas más importantes de su carrera, la boxeadora guatemalteca, María Micheo, tuvo un emotivo encuentro con el entrenador de Manny Paquiao.

La boxeadora guatemalteca, María “La Imparable” Micheo, sostendrá en breve una de las peleas más importes de su carrera, frente a la estadounidense Seniesa Estrada, actual campeona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La pelea se llevará a cabo este sábado en San Antonio, Texas, Estados Unidos y la guatemalteca apunta a hacer historia para el boxeo femenino de nuestro país.

“Este 18 de diciembre lucharé por cumplir mis sueños de ser campeona. Es la oportunidad que siempre he soñado por eso vamos a llegar con la mejor preparación”, dijo Micheo en sus redes sociales, días atrás.

Undefeated vs. Undefeated

Seneisa Estrada and Maria Santizo are ready for a showdown 💥#ZurdoGonzalez pic.twitter.com/bK3ercbHVd

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 16, 2021