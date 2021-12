¡A paso firme! Kevin Cordón avanza a los octavos de final del Mundial de bádminton

El guatemalteco derrotó este martes al polaco Michal Rogalski en dos juegos y ya se encuentra entre los mejores 16 del mundo.

Kevin Cordón disputó este martes en el Mundial de Huelva, España, la segunda ronda del torneo y enfrente tuvo a Michal Rogalski de Polonia. En dos juegos, el zacapaneco se llevó el duelo, terminando con los resultados 14-21 y 19-21, ambos a su favor.

El polaco se encontró disputando su torneo número 20 del año, mientras que Kevin el doceavo, el primer punto en el juego de lo llevó el zacapaneco y desde entonces no perdió la ventaja, el de Polonia llegó a poner el 1-1, pero Kevin enfiló dos puntos seguidos y esa ventaja fue suficiente para ya no ser alcanzado. El juego 1 terminó 12-21 a favor de Cordón.

Durante el segundo juego, la ventaja inicial la puso Rogalski, Cordón se llegó a poner abajo 3-1, pero fue ahí cuando Kevin encadenó tres puntos seguidos para darle la vuelta y puso el marcador 3-4 a su favor. Desde remontar la distancia, el polaco empató en una ocasión y llegó a colocar el juego 11-11, pero de nuevo el nacional se puso manos a a la obra y volvió a tomar la delantera.

Cuando el segundo juego estuvo por terminar y darle el pase a Kevin, Michal Rogalski encadenó la mejor racha en todo el encuentro. Cordón dominaba 14-20 y estando a un punto de avanzar de ronda, el polaco encadenó 5 puntos seguidos para poner el encuentro 20-19, pero la raqueta número 1 de nuestro país hizo de las suyas y terminó ganando 21-19.

Esta victoria fue consumada en 37 minutos y con su segundo juego ganado al hilo, el de la Unión, Zacapa, avanza a octavos de final y se medirá a Lakshya Sen de la India.

El guatemalteco ganó su primer enfrentamiento en Huelva 2021 ante el neerlandés Joran Kweekel, el primer juego se lo llevó con un resultado de 18-21 a pesar de comenzarlo perdiendo.

Olympic semifinalist Kevin Cordon from Guatemala 🇬🇹 is through to the next round! 🏸

Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #Huelva2021 pic.twitter.com/pozlxVjvAx

— BWF (@bwfmedia) December 12, 2021