Juan Anangonó la estrella crema en la final de Liga Concacaf

El delantero ecuatoriano se llevó dos premios individuales: Bota de Oro (Goleador del torneo) y Balón de Oro (mejor jugador del torneo).

El atacante ecuatoriano Juan Anangonó se llevó el premio a Máximo Goleador del Torneo de la Liga Concacaf 2021, el delantero crema anotó 6 goles en el certamen superó a sus compañeros de equipo, Junior Lacayo, Andrés Lezcano y Óscar Santis, quienes también tuvieron una destacada actuación en el certamen.

Anangonó se llevó los aplausos de la afición crema tras un memorable partido en la final de vuelta de Liga Concacaf 2021, donde el ecuatoriano anotó un hat-trick para guiar el título crema, asimismo Anangonó también se llevo el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, los albos arrasaron con las distinciones individuales.

¡Histórica noche para el futbol guatemalteco! Los cremas se coronaron este martes como el primer club guatemalteco en conquistar la Liga Concacaf tras derrotar en la final a Motagua de Honduras en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Juan Luis Anangonó se puso la capa de héroe y con un hat-trick guió el triunfo de los albos que tuvieron que remontar contracorriente para remontar el juego ante los hondureños.

Los albos se encontraron con la gloria internacional este martes, tras coronarse como campeones tras derrotar a Motagua en la Gran Final del certamen en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Un momento que los Cremas recordarán para siempre. 🙌 ¡Campeones de Liga Concacaf Scotiabank 2021! 🏆🇬🇹 #SCL21 @CremasOficial pic.twitter.com/3t53d8LNgX — Concacaf (@Concacaf) December 15, 2021

Tras 38 años de espera, los cremas vuelven a saborear las mieles de un título internacional, hay que remontarse a 1983, año en que los cremas conquistaron su último título internacional tras coronarse como campeones de la Copa Interclubes de la UNCAF derrotando a Aurora en la final.

¿Qué significa este título? Para Guatemala, es el resurgir, poner el nombre del país nuevamente en el mapa futbolístico tras estar dos años suspendidos de toda actividad, para la afición crema, sencillamente lo es todo, ver al equipo de sus amores conquistar un título internacional, el primero desde hace 38 años.

Comunicaciones hizo que el pueblo guatemalteco se volviera a sentir orgulloso de sus representantes, los cremas le dan un poco de alegría a nuestro país en medio de tanta tristeza. El triunfo crema lo celebramos todos, como un país ganador.

¡Con 6 goles en el torneo, Juan Anangonó recibe el premio al Máximo Goleador, presentado por @QatarAirways! #SCL21 | @CremasOficial pic.twitter.com/Cbp4A3OcSI — Concacaf (@Concacaf) December 15, 2021

“Sabíamos que sería un partido difícil, Motagua nos sorprendió primero. Teníamos que sacar el extra de cada uno, necesitábamos ánimos y no había de otra, nos jugábamos una final y no podíamos fallar. Es uno de mis mejores momentos en mi carrera, estoy agradecido de haber venido acá y me siento contento con el club”, dijo Juan Anangonó en conferencia de prensa.