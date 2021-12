VIDEO. Los errores del sorteo de Champions que obligaron a la UEFA a repetirlo

La UEFA comunicó cerca de dos horas después de terminado el sorteo, que este será repetido este mismo lunes por los problemas sucedidos durante la selección de llaves.

La UEFA ha hecho oficial que este lunes a las 8:00 horas se repetirá el sorteo de los octavos de final debido a “problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que da instrucciones a los oficiales sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí”, informó el ente.

El problema se comenzó durante la segunda selección de llaves, el Villarreal jugó en el mismo grupo que el Manchester United, por lo que, no podía ser elegido como su rival en octavos y ante eso, en el sorteo, Arshavin sacó del bombo a los “red devils”.

El segundo error fue en la siguiente elección, con el Atlético de Madrid elegido, podía enfrentar a cualquier equipo menos el Liverpool (rival en fase de grupos) y Real Madrid (Primero de grupo y equipo español), pero en lugar de sacar a los de Jurgen Klopp del bombo, el equipo que fue retirado fue el Manchester United, la bola fue olvidada y quedó fuera del bombo desde sacarse al no poder ser el rival Villarreal.

It definitely looks like #mufc’s ball – in the second pot from the right, back row – was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV

— Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021