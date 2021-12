VIDEO. Guardiola cree que la repetición del sorteo de Champions fue justa

El Manchester City enfrentaría al Villarreal, pero con el nuevo sorteo su rival cambió y ahora será el Sporting.

El técnico del City, Pep Guardiola, consideró “justa” la decisión de repetir el sorteo luego de que la UEFA informara que por un “problema técnico con el software de las elecciones” llaves se habían dado mal. Estos errores sucedieron con el Villareal y Atlético de Madrid.

🗣 "It's going to happen again, it's fair."

Pep Guardiola is in favour of the #UCLDraw being redone after an error was made pic.twitter.com/LbF76C3tlQ

— Football Daily (@footballdaily) December 13, 2021