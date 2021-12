“El destino es caprichoso”: Ramos tras conocer que va contra el Madrid

El excapitán del Real Madrid dijo que “irá a muerte” con el PSG en el partido contra su ex equipo, el Real Madrid, en los octavos de final de la Champions. Aquí sus palabras:

Al defensa del PSG, Sergio Ramos, no les gustó la noticia de haber quedado emparejado con su ex equipo, el Real Madrid, en los octavos de final de la Champions League y dijo que hubiera “preferido que le tocara otro equipo”.

Y es que el PSG de Leo Messi y Kylian Mbappé será el rival del Real Madrid en octavos de final de la Liga de Campeones, según deparó el segundo sorteo realizado este lunes en Nyon (Suiza), después de la anulación de una primera versión del mismo por irregularidades.

Mientras que en otros duelos interesantes, el Atlético de Madrid se medirá con el Manchester United, y el Villarreal con la Juventus de Turín en unos duelos de octavos que tendrán lugar los días 15-16 y 22-23 de febrero en la ida, y los días 8-9 y 15-16 de marzo en la vuelta.

Lo que dijo Sergio Ramos

“El destino es muy caprichoso. Me hubiese gustado que me hubiera tocado otro equipo”, dijo Ramos en acto para presentar una cadena de gimnasios con su nombre.

“Sabéis el cariño que tengo al Real Madrid, a la afición y eso no va a cambiar nunca, pero ahora toca afrontar el presente, soy jugador del PSG me toca defender a mi equipo y haré todo lo posible por intentar pasar la eliminatoria”, afirmó el excapitán del equipo merengue.

“Va a ser un partido muy duro, ya veremos qué pasa. Para los amantes de fútbol es un grandísimo duelo, a mí me toca defender mis intereses y el PSG es el que ha apostado por mí”, añadió Ramos, tras un sorteo que tuvo que repetirse por “problemas técnicos”, según la UEFA.

“Cuando he llegado en el avión, el United era un equipo que me molaba como enfrentamiento, después el resultado del sorteo no era válido, se ha dado, el sorteo es el que es, nos ha tocado el Madrid”, añadió Ramos, a cuyo equipo le había tocado en el sorteo invalidado el Manchester United.

“Es una mezcla de sensaciones, me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero por otra parte volver al Bernabéu, a mi casa, es algo muy alegre sobre todo para mí a nivel sentimental”, concluyó.

