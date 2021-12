VIDEO. Kevin Cordón gana en la primera ronda en el Mundial de Bádminton 2021

La raqueta número 1 de Guatemala derrotó este domingo al neerlandés Joran Kweekel en el inicio del Campeonato del Mundo que se celebra en España.

Este domingo dio inicio el Campeonato del Mundo de bádminton que se celebra en Huelva, España. Esta será la cuarta vez en la que Kevin Cordón participará de esta competición y en su debut se enfrentó al neerlandés Joran Kweekel. El duelo fue ganado por el nacional 21-18, 10-21 y 21-16.

Olympic semifinalist Kevin Cordon from Guatemala 🇬🇹 is through to the next round! 🏸

Follow live action: https://t.co/TjoFnU4PnB#BWFWorldChampionships #Huelva2021 pic.twitter.com/pozlxVjvAx

— BWF (@bwfmedia) December 12, 2021