Samuel Eto’o electo nuevo presidente de la Federación de Futbol de Camerún

El exfutbolista internacional Samuel Eto’o fue elegido presidente, ante la sorpresa general, de la Federación Camerunesa de Fútbol, anunció este sábado la propia Fecafoot.

Samuel Eto’s batió al presidente saliente, Seidou Mbombo Njoya, que había sido elegido en 2018, pero su elección, contestada por varios actores del fútbol camerunés, fue anulada a mediados de enero por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El exjugador fue elegido con 43 votos, delante del presidente saliente, que recibió 31.

Durante la presentación de su candidatura, el 17 de noviembre, Samuel Eto’o había asegurado que sería el próximo presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol “pese a las trampas”.

En 2018, Eto’o había apoyado la candidatura de Seidou Mbombo Njoya, pero expresa hoy su “decepción”. Las promesas hechas hace tres años por el presidente saliente “me parecían dignas de interés para el futuro de nuestro país”, se justificó.

Camerún albergará del 9 de enero al 7 de febrero de 2022 la fase final de la Copa Africana de Naciones.

Eto’o se puso como principal objetivo reconstruir el fútbol en su país y todo hace indicar que contará con el apoyo de los aficionados de Los Leones Indomables. Camerún será la sede de la fase final de la Copa África de Naciones, la cual se llevará a cabo entre el 9 de enero y el 7 de febrero. El anfitrión será el cabeza de serie del Grupo A, donde compartirá zona con Burkina Faso, Etiopía y Cabo Verde. Los dos mejores y los cuatro mejores terceros avanzarán a los octavos de final.

Samuel Eto’o, de 40 años, tuvo una exitosa carrera, al pasar por clubes como Kadji Sports, Leganés, Real Madrid, Espanyol, Mallorca, Barcelona, Inter, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor y Qatar SC. En su palmarés sobresalen una medalla de oro olímpica en Sidney 2000, dos Copa África de Naciones, dos Copa del Rey, tres Ligas de España, dos Supercopa de España, una Serie A, dos Copa Italia, una Supercopa de Italia, cuatro Champions League y un Mundial de Clubes.

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 11, 2021