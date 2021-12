Entre España, Inglaterra y Alemania podría estar la disputa por Haaland en 2022

Mino Raiola, representante de Erling Haaland, ha dado el nombre de cuatro equipos por los que podría fichar el noruego el próximo año.

Publicidad

El agente del joven Erling Haaland, Mino Raiola, en una entrevista dio a conocer que Manchester City, Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich podrían ser los destinos de la estrella noruega del Borussia Dortmund.

Raiola declaró a la radio alemana “Sport1” que existen “grandes posibilidades de que Erling deje” el Borussia Dortmund al final de la temporada. “Tal vez la campaña que viene, tal vez la siguiente”, señaló.

“Puede, y va a hacerlo, continuar avanzando. Bayern, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, son los grandes clubes a los que va a ir”, añadió el agente.

Haaland, de 21 años, está ligado hasta 2024 al Borussia Dortmund, pero sus actuaciones, y sobre todo sus 23 goles en 20 partidos de Liga de Campeones, atraen a los más grandes clubes de Europa.

Su contrato posee además una cláusula liberadora que se activaría a contar desde 2022, y que se establecería en 80 millones de euros (90,5 millones de dólares).

“Sabíamos todos que cuando llegó a Dortmund (desde Salzburgo), este momento llegaría”, añadió Raiola, que aseguró que iba a entrevistarse con los dirigentes del Borussia Dortmund en los próximos meses: “Les diremos cómo vemos las cosas, y nos dirán cómo las ven ellos”.

Desde su llegada a la Bundesliga en enero de 2020, Haaland ha marcado 51 goles en 51 partidos.

El peso de la baja de Haaland…

Actualmente segundo del campeonato, el Borussia Dortmund no ha logrado superar la fase de grupos de la Liga de Campeones, y deberá disputar ahora la Europa League, con la ausencia durante cinco semanas de su delantero noruego, por una lesión muscular.

Luego de sus problemas musculares, no solo el Borussia Dortmund sintió la baja del noruego, la selección a la que representa no logró clasificarse para el Mundial 2022 en Catar, luego de que la lesión no le permitiera representar a su combinado nacional.

*Con información de AFP

(Visited 14 times, 14 visits today)