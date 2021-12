VIDEO. Joan Laporta dice estar trabajando en fichajes para reforzar al Barça

La prensa española ya desvela cual es el plan de emergencia, con fichajes y salidas, del FC Barcelona para poder luchar por competir en lo que resta de temporada.

Joan Laporta, actual presidente del FC Barcelona, mediante sus cuenta de Twitter publicó un vídeo hablando sobre la situación en la que queda el club luego de su eliminación en Champions League el pasado miércoles.

Laporta se manifestó con un semblante serio y dijo estar decepcionado del resultado del Barça, “Estoy decepcionado al igual que ustedes por la eliminación del equipo en Champions”, expresó.

Despite the difficulties, we will strengthen the first team. Now more than ever, we have to row in the same direction, and do what's best for Barça. pic.twitter.com/TUbOTd3J21

