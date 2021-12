“No voy a perder la cabeza, vengo a ganar”, dice “Cherokee”

El boxeador guatemalteco Pablo “Cherokee” Macario tendrá este viernes su anhelada revancha ante el mexicano Luis “Panterita” Mandujano en busca de recuperar el Título Juvenil Plata del Consejo Mundial de Boxeo.

Publicidad

El pugilista quetzalteco Pablo “Cherokee” Macario se enfrentará esta noche al mexicano Luis “Panterita” Mandujano en busca de recuperar el título Juvenil Plata del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría peso mosca (112 libras), en una velada de Apex Boxing, que promete grandes emociones y en la que habrá otros tres combates de lujo.

Macario es uno de los boxeadores que más promete en nuestro país, ha sido campeón nacional dos veces en Juegos Regionales y Departamentales.

A sus 24 años tiene un récord de 8 peleas profesionales, seis ganadas por la vía del nocaut y dos perdidas, mientras que “Panterita”, de 23 años, tiene un registro de 9 peleas, cinco ganadas por nocaut y 4 derrotas.

La pelea está pactada a 10 rounds, pero antes subirán al ring los guatemaltecos René “Kampana” de León, Juan José “Mulo” Yoc y Juan Manuel Méndez.

¿Qué expectativa tienes de esta pelea?

Este cinturón lo había ganado el 14 de septiembre de 2019, lo expuse un par de veces, pero en la última pelea fui a la casa del retador y lo perdí, por eso se pactó una revancha. Mi deseo es recuperar el cinturón acá con mi gente.

¿Cómo es tu rival?

En la primera pelea pensé que por él tendría un estilo aguerrido, pero no fue así, decidió moverse y hacer su propia pelea, lo busqué, pero nunca se paró a pelear.

Así se prepara Pablo "Cherokee" Macario para su próxima pelea. Más detalles 👉 https://t.co/F0rDKpIShl pic.twitter.com/1moTmnfHoR — Omar Solís (@noel_solis) December 9, 2021

¿Cómo te sientes?

Me preparé bien, en la pelea anterior el trabajo de resistencia no fue suficiente, me cansé, a pesar de que estoy acostumbrado a hacer más de 10 rounds. Para esta trabajé bastante en el acondicionamiento físico, me fogueé con compañeros de selección nacional para tener un mejor juego de piernas. En la primera pelea me desesperé un poco, ahora llego con más tranquilidad.

Háblanos de tu preparación

Han sido entrenamientos largos, de mucha exigencia. En las últimas dos semanas de debimos pelear todos los días, pero ya conozco al rival y sé qué hará, yo tengo bastante resistencia y la pegada me hace sobresalir. Ya tenemos una estrategia y no voy a perder la cabeza.

Fotos Omar Solís

¿Tu dieta es difícil?

Para esta pelea fue mucho más estricta porque nos quedaba poco tiempo para cortar el peso. He tenido que hacer tiempos cortos por hora y casi todo es cocido y contado. Tuve que dejar de comer tortilla. La dieta ha sido dura, pero lo hago por amor al box.

¿En lo anímico cómo estás?

En la primera pelea me confié un poco, quería salir a noquearlo y no seguí la estrategia, no escuché a mi esquina, pero he trabajado en eso prestando más atención y tratando de hacer lo que se me pide en los sparring. No vengo confiado, vengo a ganar con base al plan de trabajo.

¿Cómo iniciaste en el boxeo y por qué lo elegiste?

Me inicié en el boxeo a los 14 años. Nací y crecí en una zona roja en Quetzaltenango, comencé a tomar y a fumar y me la pasaba peleando. Un día trataron de corregir y no me gustó así que opté por aprender a defenderme en la Asociación de Boxeo de Quetzaltenango, comencé en 2014. Ese año ganamos medalla de oro en los Juegos Departamentales, en los Regionales y en los Escolares, eso me impulsó a buscar opciones en México donde hice mis primeras peleas. Después emigré a la capital y comencé a trabajar en una academia de boxeo donde conocí a mi entrenador, Héctor Arriola. He tenido peleas en Tuxtla Gutiérrez y Quintana Roo.

¿Cuáles son tus metas?

Primero recuperar el cinturón y entregarlo, porque por la edad ya no podría retenerlo. También espero seguir escalando en el ranquin para optar a títulos más fuertes. Sueño con ganar algún campeonato latino o del mundo. Además, quiero que más personas me conozcan y se den cuenta que en Guatemala hay talento, ese es mi sueño. Y en un futuro quiero abrir mi academia de boxeo y darle becas a jóvenes que viven en áreas rojas y ayudarlos para que en lugar de hacer cosas malas hagan deporte.

También pelearán:

René “Kampana” de León vs. Ricardo “Junior” González (MÉX)

Juan Manuel Méndez vs. Fermín “Lobito” Morales (MÉX)

Juan José “Mulo” Yoc vs. Ricardo Enrique “Diamante Cortez (ESA)

(Visited 21 times, 12 visits today)