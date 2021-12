Xavi: “Es una sensación triste, un sentimiento de impotencia”

El técnico catalán habló tras la dura derrota del FC Barcelona ante el Bayern Munich que envía a los blaugranas a la Europa League

El efecto Xavi Hernández, su nuevo entrenador desde hace un mes, no está teniendo los resultados esperados. El Barcelona se despidió este miércoles de la Champions, al ser eliminado en la fase de grupos, después de perder en campo del Bayern Múnich por 3-0.

Los goles de Thomas Müller (34) y Leroy Sané (43) en la primera parte abrieron la puerta de salida al Barcelona. Tras la reanudación, Jamal Musiala (62) anotó el tercero.

El Benfica, con su triunfo en Lisboa ante el Dinamo de Kiev (2-0), también ayudó a la eliminación de la competición del cuadro catalán.

🔢 Group E final standings. Bayern & Benfica will feature in Monday's round of 16 draw 👏#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Xavi Hernández habla tras la eliminación del Barcelona

“Hoy he visto una realidad muy dura que también la viví como jugador. Les he dicho a los jugadores que debemos revertir esta situación y salir de aquí. Esperaba que compitiésemos mejor, pero no ha podido ser, hay que ser honestos”, fueron las palabras del técnico blaugrana.

“Como quiero a este club, nos dejaremos la vida para que no vuelva a pasar. Es una sensación triste, un sentimiento de impotencia. Hay que trabajar para recuperar al Barça”, dijo Xavi en rueda de prensa.

👎Este Barça es de Europa League El FC Barcelona se elimina en la fase de grupos de la Champions 20 años después. Precisamente el 14 de diciembre de esa misma temporada, llegaba un niño de 13 años al club. Se llamaba Lionel Messi. Jamás volvió a caer en grupos, hasta hoy #UCL pic.twitter.com/o10Xy6RUNO — MARCA (@marca) December 8, 2021

Sobre participar en la Europa League en 2022, Xavi Hernández aseguró que buscarán conquistar el título, así como todas las competencias donde el Barcelona compite.

“La Europa League es nuestra realidad y ahora tenemos que ir a ganarla”, añadió Xavi Hernández en el césped del Allianz Arena de Munich.

“Esto es la realidad, ni fracaso ni oportunidad. No hemos podido competir contra el Bayern ni ganar al Benfica. Yo jugué la Europa League como futbolista y no era el mejor escenario, pero es nuestra realidad. Con exigencia hay que recuperar al barcelonismo”, culminó el técnico blaugrana.

🎙 Xavi, tras caer en Múnich: 🗣 "No hemos competido. Hoy empieza una nueva era, un punto de inflexión" 🗣 "Estoy enfadado porque es nuestra realidad y me molesta" 🗣 "¿La Europa League? Tenemos que ganar cada partido y cada competición" pic.twitter.com/6RlwYrJQIf — Post United (@postunited) December 8, 2021

Barcelona estará en la Europa League

Para evitar un desastre, el Barcelona estaba obligado a derrotar al Bayern de Múnich en el Allianz Arena este miércoles. El conjunto culé no caía en la fase de grupos de la Champions League desde 2001.

Barcelona debutó en el grupo H de la Champions Legue, temporada 2001 con una goleada 4-0 ante el Leeds, pero perdió los dos siguientes partidos: 3-0 ante Besiktas y 2-0 ante Milán. Tras empatar con italianos e ingleses, el Barça ganó por 5-0 a los turcos, pero no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda.

Con 8 puntos, el Barça quedó por detrás del Leeds (9) y del Milán (11), disputando entonces la Copa de la UEFA (actualmente Europa League). El conjunto catalán supero al Brujas, AEK y Celta, pero fue eliminado en la semifinal por el Liverpool.

