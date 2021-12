Jorge Orellana, presidente del club Guastatoya reveló que los roces entre jugadores y cuerpo técnico dañaron el camerino, ¿por eso se fue Daniel el "Travieso" Guzmán? Esto dijo el "Congo":

Publicidad

El mexicano, Daniel el “Travieso” Guzmán renunció como técnico de Guastatoya, su lugar fue ocupado por Omar Morales, quien será asesorado este fin de semana por Amarini Villatoro, pero esas no son las únicas sorpresas en el club de oriente, también se conoció que hay problemas en el camerino, según reveló el presidente del club, Jorge Orellana.

Y es que fue el dirigente el que confirmó la salida del mexicano y el nombramiento de Morales como nuevo estratega, pero además, también sorprendió al decir que Amarini Villatoro apoyará a Morales este fin de semana en el cierre de la fase de clasificación.

Cabe mencionar que Guastatoya sostendrá ante el vigente campeón, Santa Lucía, un partido crucial. Si gana avanzará a los cuartos de final del Torneo Apertura, si no, quedaría fuera.

Roces en el camerino

“En este último partido se pudo ver que pasaban cosas. Si había problemas entre los jugadores se tenía que hablar, pero ninguno decía nada, si hablan o no hablan no le tienen que hacer daño al camerino”, comenzó diciendo Orellana, quien además aseguró que Omar Morales ya trabaja con la asesoría de Amarini Villatoro, que recién llegó a Guatemala.

Orellana dice que no se arrepiente de la contratación de el “Travieso” Guzmán, pero que fue el técnico el que decidió marcharse.

“Ya habían roces, aunque los jugadores y el cuerpo técnico no lo digan, sé que habían roces entre ellos. Siempre lo he dicho, lo más fácil no es es hacer un equipo si hacer jugar a un equipo. La verdad es que hasta en las mejores familias hay problemas”, reveló.

Además, habló sobre los posibles cambios. “Hay varios jugadores que han quedado a deber, con algunos vamos a renegociar sueldos y con otros condiciones. Buscamos lo mejor para el equipo, la estabilidad laboral depende de muchos factores, no solo de pagar al día, hay veces que no podemos competir con las condiciones de otros equipos”, dijo.

“Todos quieren hacer un recambio drástico y estoy de acuerdo, pero no podemos hacer las cosas de la noche a la mañana, por temas de contrato no podemos hacer una limpia como quiere la afición, los cambios más drásticos serán hasta que finalice el próximo torneo, lo peor que puede pasar es que el domingo perdamos contra Santa Lucía, pero hay que afrontar este torneo”, manifestó.

Los candidatos

Jorge ‘El Congo’ Orellana, afirmó que ya tiene en su poder varias carpetas de técnicos que podrían tomar las riendas de Guastatoya para el Clausura 2022, se limitó a decir que buscan a un técnico que ya conozca el entorno nacional y con experiencia.

“Hay carpetas, de españoles, gringos, mexicanos, pero el nuevo técnico de Guastatoya si ha estado en Guatemala, estamos analizando 5 carpetas, pero ahora solo pensamos en el partido del próximo domingo, que sea la voluntad de Dios, yo le agradezco mucho el apoyo a Amarini, técnicos como Amarini no nacen todos los días, le pedimos a los aficionados que nos disculpen por la mala temporada que hicimos”, afirmó Orellana.

“Entre los candidatos están: Mauricio Tapia, Rubén Omar Romano, Richard Preza, Ramiro Cepeda, Iván Franco Sopegno, hasta Sebastián Bini, incluso Jorge ‘El zarco’ Rodríguez, hay varios nombres”, concluyó el alcalde guastatoyano.

*Con información de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas

(Visited 85 times, 85 visits today)