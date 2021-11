VIDEO. ¡Histórico! Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

De la mano de uno de sus mejores amigos en el mundo del fútbol, Luis Suárez, Lionel Messi recibió su séptimo Balón de Oro.

Este lunes 29 de noviembre la revista “France Football” realizó la gala del balón de Oro 2021, este galardón se entrega desde 1956 y premia al denominado mejor jugador de cada año natural. La votación de diversos periodistas a nivel europeo premiaron en el el Théatre du Chatelet (Paris, Francia) a Lionel Messi como el mejor jugador del año 2021.

When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021