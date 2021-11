Un golazo de Vinicius mantiene el liderato liguero del Real Madrid

El Real Madrid suma su decimotercera victoria consecutiva sobre el Sevilla en el Santiago Bernabéu y se mantiene en lo más alto del campeonato español.

El Santiago Bernabéu se vistió de gala para recibir el último juego de jornada 15 de la Liga Santander, Real Madrid y Sevilla tuvieron un encuentro entre dos equipos de la parte alta de la tabla. Quien ganase se colocaría primer lugar del campeonato y fue el Real Madrid por medio de Vininicius que se llevó los tres puntos con una victoria por 2-1 sufrida hasta el final.

Real Madrid 2-1 Sevilla FC

El cuadro sevillano comenzó dominando el encuentro, la defensa de los de Lopetegui lograron frustrar que el balón llegara a los atacantes blancos. La visita se puso por delante en el marcador primero, una falla en la marca de un tiro de esquina dejó solo a Rafa Mir, quien de cabeza no perdonó y puso el 0-1 en el marcador.

Vinicius tuvo su primer remate al arco en el minuto 26, pero el disparó salió con poca potencia y fue detenido por Bono. Tres minutos después el Sevilla sorprendió el arco de Courtois, Lucas Ocampos regateó y dejó en el suelo a Casemiro, desde el borde del área realizó un disparo que topó en el poste del portero belga.

Al 30′ Eder Militao sorprendió a la visita, el zaguero brasileño realizó un tiro lejano, el cual no fue bien atajado por Bono, el marroquí dio rebote y como buen “caza goles” apareció Karim Benzema, el francés al 31′ puso el empate en el marcador (1-1).

La primera parte terminó con un fallo de Marco Asensio, una descolgada de Ferland Mendy le dejó el balón al español, el “11” del Madrid envió el balón lejos de la portería y se lamentó haber fallado una oportunidad de gol.

Marco Asensio tuvo una segunda oportunidad de poner por delante en el marcador a su club, luego del comienzo del segundo tiempo, transcurrían 57 minutos cuando desde la banda derecha el “11” comenzó a perfilarse y desde fuera del área realizó un disparo que pasó cerca del arco de Bono.

20 minutos finales

al 70′ el Real Madrid encadenó un contragolpe peligroso, un mal despeje de Marcos Acuña dejó a Vinicius mano a mano con el último central y con medio campo por recorrer, el brasileño de a poco se fue quedando sin espacios y entrando al área realizó un disparo que se fue lejos de arco sevillano.

Los últimos minutos dejaron un duelo de entrenadores, los medios campos no cedían y el partido se comenzó a estancar. Pero Vinicius no dejó que el partido terminara en empate, el brasileño, cuya noche no estaba siendo brillante, por medio de un ataque desde su banda izquierda le dio el espacio para anotar un “golazo” inatajable para Bono y poner el definitivo 2-1 en el 86′.

