VIDEO. Jugadores del Deportivo Mixco son agredidos en Asunción Mita

Deportivo Mixco lidera la serie de semifinales 3-0 y en la vuelta de la llave, la expedición "chicharronera" fue atacada dentro del estadio miteco.

La expedición del Deportivo Mixco fue agredida en el ingreso del estadio de Asunción Mita en la previa de la semifinal de vuelta que se jugará este domingo a las 13:00 horas, pese a los ataques recibidos, el juego seguirá adelante y desde la directiva de Mixco ya se ha lanzado el mensaje de protección para sus jugadores.

#PrimeraDivisiónGT | El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala denunció vía redes sociales que la expedición del Deportivo Mixco fue agredida al ingreso del estadio del Deportivo Mictlán. Jean Márquez, jugador de Mixco, también hizo publicas las agresiones. pic.twitter.com/TPhs1BxHmg — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 28, 2021

Jean Márquez también ha emitido su opinión al respecto del supuesto ataque que recibieron los jugadores que visitan el estadio Asunción, “Esto es algo que nunca me había pasado. Qué lástima, pedimos seguridad por favor”, dijo el capitán de los “chicharroneros” en redes sociales.

Fuimos agredidos en el ingreso al estadio que triste 😢 algo q nunca me había pasado que lastima, pedimos seguridad por favor — Jean M@rquez (@jeanmarquez12) November 28, 2021

De momento no ha habido ninguna respuesta desde el deportivo Mictlán y tampoco por parte del organismo que rige la primera división, pero desde Mixco sí. En un video del vocero de Mixco Mynor Espinosa, se logra ver como un jugador del Deportivo Mixco recibe una patada en las inmediaciones del estadio.

Fuerte patada aún juegador de Mixco @mynorespinoza pic.twitter.com/eSTNt76AKT — Más Fútbol Guatemala (@masfutbolgt) November 28, 2021

Neto Bran denuncia lo sucedido

El alcalde de Mixco, Neto Bran, y también dirigente del Deportivo Mixco hizo publica su denuncia ante los hechos sucedidos por medio de un video en Facebook. Para Bran estas actitudes no son justas y busca que se tomen cartas en el asunto, “recibiendo un trato que nosotros no dimos en Mixco, hemos sido educados con todos los equipos que han llegado a nuestro estadio”, dijo.

Éste es el momento en que varios jugadores de Mixco entran al estadio La Asunción, Márquez va golpeado. pic.twitter.com/ruIAmCJFSe — Futbol de Primera División (@DivisionLiga) November 28, 2021

En el partido de vuelta, duelo que disputó Mixco de local, afición visitante pudo entrar al estadio y según declaraciones del alcalde, todo estaba controlado y hasta se protegió a la afición visitante. “Hemos dejado entrar afición visitante, pusimos seguridad y priorizamos que sea una fiesta futbolística, pero lo que hoy estamos viviendo en Jutiapa es injusto”, comentó.

Los jugadores de Mixco se cambiaron en un bajo un toldo y no recibieron acceso a un vestidor, “Nosotros les hemos dado un buen vestidor donde se cambien dignamente, donde no enseñen a nadie desnudos, eso no es futbol, eso no debe hacerlo un buen equipo, no lo hemos hecho nosotros, nos duele que nos traten así”, comentó.

“Le pido a la Liga Primera División que tome cartas en el asunto, y que preste seguridad, pido a la PNC que por favor vaya al estadio a cuidar a nuestros jugadores y se le de la seguridad al cuerpo técnico, a los que no dejaron entrar y a los que sí entraron”, concluyó.

