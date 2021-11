Así podrá ser parte de los aficionados cremas que regresan al estadio

Comunicaciones pone a la venta los mil boletos que tiene disponibles para el regreso de su afición a los estadios. Conoce como acceder a las entradas en la siguiente nota.

Publicidad

Comunicaciones ha comunicado de manera oficial la manera en la que sus aficionados podrán ingresar al estadio para el partido de vuelta de Liga Concacaf ante Guastatoya. Por medio de sus redes sociales, el equipo crema ha dado a conocer el precio de los boletos: Q100.00 para preferencia y para general norte será de Q50.00.

🤩 ¿Estás listo para regresar al Estadio? 👻 🏟 A partir de este momento puedes adquirir tu boleto para asistir al SIMULACRO. 👉 Ingresa a: https://t.co/q5ypttVGQX

🎫 Preferencia: Q100

🎫 General Norte: Q50#CremasVolvamosACasa | #VamosCremas pic.twitter.com/m32nLGbvyb — Comunicaciones FC (@CremasOficial) November 27, 2021

Quién desee adquirir su entrada lo puede hacer únicamente de manera virtual en la web de la surtidora de entradas. Según lo informado por el club, el día del evento no habrá ninguna taquilla habilitada y no se venderán boletos físicos. También cabe recalcar que no se permitirá el ingresa de afición visitante, ni de menores de edad.

Metodología para poder acceder a las entradas

Es importante conocer que para acceder al graderío del estadio Doroteo Guamuch para la semifinal de vuelta, las personas necesitarán tener completo su esquema de vacunación y poder mostrar la constancia brindada. Luego de cumplir el primer requisito, la forma de comprar las entradas es el siguiente:

Ingresar a la web de la venta de entradas

Registrarse en la web para ser parte del Grupo de aficionados

Seleccionar la localidad y comprar el boleto

Revisar su correo electrónico, ya que por medio de este método se recibirá un código QR, dicho código es la entrada de acceso al estadio.

Leer el código de conducta que se recibirá vía correo para conocer como comportarse dentro del recinto.

Mensaje del club a la afición crema

La institución blanca comunica que están trabajando para mantener los lineamientos para cumplir los protocolos de bioseguridad e instan a los aficionados que visiten este martes el estadio Doroteo Guamuch Flores a cumplir con lo que se les solicite.

Luego de casi dos años de ausencia, los fanáticos de Comunicaciones regresarán para la vuelta de la semifinal de ida de la Liga Concacaf frente a Guastatoya, los albos lideran la serie 1-0.

En los próximos días, el club crema dará a conocer la metodología para la venta de entradas y el precio de las mismas, se permitirá un aforo de mil personas, así lo indicó el Club Comunicaciones

(Visited 14 times, 14 visits today)