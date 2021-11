VIDEO. Rubio Rubin gana el prestigioso premio al ‘Mejor Gol del Año’ en la MLS

El futbolista estadounidense-guatemalteco se llevó el premio por su gol ante el San José Earthquakes en la jornada 4 de la Major League Soccer.

El delantero estadounidense con ascendencia guatemalteca Rubio Rubin ganó el prestigioso premio al ‘Gol del Año de AT&T 2021’ de la Major League Soccer, por su gol ante el San José Earthquakes en la jornada 4 de la Liga de Estados Unidos.

Fue al minuto 43’ cuando Rubin recibió un balón dentro del área de espaldas al marco y tras acomodarlo con el pecho, remató de pierna derecha al fondo del arco para el gol de su equipo. La elección la realizaron los fanáticos a través de la página oficial de la MLS.

🤩 STUNNER 🤩

As voted on by the fans, @realsaltlake's Rubio Rubin wins @ATT 5G Goal of the Year honors! pic.twitter.com/XIFP2cx9q6

— Major League Soccer (@MLS) November 24, 2021