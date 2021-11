Positivo por Covid-19 de Joshua Kimmich genera polémica en el Bayern Munich

Kimmich había defendido en las últimas semanas la no vacunación por la falta de estudios a largo plazo y el club de la Bundesliga le había impuesto diferentes normas disciplinarias para evitar contagios.

Joshua Kimmich es el último futbolista afectado por el brote de coronavirus en el Bayern de Múnich tras confirmarse su positivo este miércoles.

Pese a todo, tras un brote en el seno de la plantilla, el germano será baja al dar positivo en los últimos controles.

Choupo-Moting también dio positivo

Eric Maxim Choupo-Moting también ha dado positivo en la prueba de coronavirus. El delantero del FC Bayern se encuentra aislado en su país y se encuentra bien dadas las circunstancias.

El Bayern de Múnich jugó este martes la jornada de la Champions League ante el Dinamo de Kiev, pero ninguno de estos jugadores sin vacunar estuvo presente.

El Bayern de Múnich se ve inmerso en una de las mayores crisis de los últimos tiempos. No es de carácter deportivo, sino gira en torno a cinco miembros de la plantilla que no están dispuestos a vacunarse contra el coronavirus y, de esta manera, amenazan con dividir al vestuario y a todo el club. Según el diario alemán Bild, se trata de Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Michael Cuisance, Jamal Musiala y Eric Maxim Choupo-Moting, cinco futbolistas que, incluso, se estarían planteando emprender acciones legales contra el club.

El motivo es la legislación en el estado federado de Baviera que permite, desde noviembre, reducir el sueldo a empleados que se vean obligados a someterse a cuarentena como consecuencia de no estar inmunizados. Es el caso de los cinco jugadores del campeón de la Bundesliga, quienes se encuentran aislados tras ser contacto estrecho de un positivo dentro del staff del Bayern y no parecen estar del todo de acuerdo con las medidas establecidas por el club. Según la emisora BR, no descartan trasladar el caso a los tribunales.

