VIDEO. Seguridad obliga a aficionados cremas a desvestirse para ingresar al estadio

Sin importar cualquier tipo de ropa que sea, seguridad del estadio prohíbe el ingreso de cualquier prenda de color blanco en la semifinal de ida en la Liga Concacaf.

En la entrada del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, aficionados, que llegaron al estadio vistiendo camisolas de Comunicaciones o con cualquier prenda blanca que pueda ser asociada con los visitantes, son exigidos a quitarse la prenda para poder ingresar al campo, ya que, Guastatoya es el local y no se permite el ingreso de aficionados que no apoyen al local.

#SCL21 | Seguidores de Comunicaciones 👻 tuvieron que desvestirse previo a ingresar al estadio Doroteo Guamuch Flores, pues no podían portar prendas de color blanco 📹 @noel_solis https://t.co/3Pcnyg3YrB pic.twitter.com/5z8ArpA3Xw — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 24, 2021

Estas acciones por los encargados de seguridad enfurecieron a los aficionados cremas, quienes pagaron por su entrada y alegan no saber sobre esta norma. Esta regla de prohibir el ingreso de aficionados visitantes se aplica en la liga Nacional de Guatemala y esta norma no está aplicada en Concacaf, pero por seguridad de los asistentes se tomó la decisión.

No solo personas que tengan cosas de cremas no podrán ingresar, la seguridad no le permite el ingreso a las instalaciones a cualquier persona que tenga alguna prenda blanca.

#SCL21 | Seguidores de Comunicaciones 👻 reclaman que no se especificó que la venta de boletos era solo para aficionados de Guastatoya 🐥. La seguridad los dejó ingresar pero sin ninguna prenda de color blanco https://t.co/3Pcnyg3YrB

📷 @noel_solis pic.twitter.com/KGO1L9gJVA — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 24, 2021

Bryan Morales, aficionado que se dio cita en el estadio para ver el encuentro, dijo que su ingreso no le fue permitido por vestir una camiseta de la selección nacional de Guatemala. “Yo solo vine a ver el partido y por la camisola de la ‘sele’ no me dejan entrar”, comentó el aficionado.

Esto dice Bryan Morales, aficionado que intenta ingresar al estadio y poder ver el juego Guastatoya y Comunicaciones. Partido de semifinal de ida de @Concacaf. ⁦@EUDeportes⁩ @Deportes_PN pic.twitter.com/yVGE9TyFCl — Omar Solís (@noel_solis) November 24, 2021

Liga de Campeones de Concacaf (SCCL)

Comunicaciones avanzó a las semifinales de la liga de Concacaf luego de dejar a Saprissa en los cuartos de final. Pese a perder 4-3 en la ida frente al “monstro morado”, en la vuelta, los cremas lograron sacar el partido con una victoria 2-1 y lograron su pase a las semifinales del torneo.

Mientras que Guastatoya clasificó directamente a las semifinales luego de que la llave entre Inter Moengotapoe (Surinam) y Olimpia (Honduras) se diera por nula y descalificaran a ambos equipos de la competición.

La participación destacada de los equipos guatemaltecos les dio el pase a la Liga de Campeones de Concacaf (SCCL) y junto a los otros semifinalistas, Saprissa y Santos de Guápiles han conseguido su clasificación a la SCCL 2022 gracias a los seis cupos que brinda este torneo.

¡Bienvenidos a #SCCL22! 👋 Conoce a los clubes que consiguieron su boleto a través de la Liga Concacaf Scotiabank 2021 👇 🖥 → https://t.co/JDO7g0SZj5 pic.twitter.com/z9IomSczEq — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 9, 2021

La lista completa de clubes que competirán en la SCCL 2022 es la siguiente (en orden alfabético y por país):

Canadá: Hamilton Forge FC y CF Montreal o Toronto FC

Costa Rica: Deportivo Saprissa y Santos de Guápiles

Guatemala: Comunicaciones FC y CD Guastatoya

Haití: Cavaly AS

Honduras: FC Motagua

México: Club León, Club Santos Laguna, Cruz Azul y Pumas UNAM

Estados Unidos: Colorado Rapids, New England Revolution, Seattle Sounders FC y el campeón de la MLS

