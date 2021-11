“Tenemos grupo suficiente para sacar el mejor provecho del partido”, dijo Corena

El entrenador de Comunicaciones junto a José Corena prepararon la previa del encuentro que sostendrá su club mañana frente a Guastatoya en la semifinal de ida en la liga Concacaf.

Publicidad

Como parte de la previa de la liga Concacaf, José Corena y Willy Olivera de Comunicaciones salieron por parte de los cremas a la rueda de prensa previa al encuentro que de este martes por la noche frente a Guastatoya en el estadio nacional Doroteo Guamuch Flores. Tanto la ida como la vuelta se jugarán en el Doroteo por los estatutos brindados por Concacaf.

¡Se vienen las semis #SCL21! ⚽️ La serie de ida arranca mañana con duelo de clubes guatemaltecos y el miércoles se cierra en territorio canadiense. ¿Quién logrará sacar la mejor ventaja? pic.twitter.com/qCH3JWo1AO — Concacaf (@Concacaf) November 22, 2021

La rueda de prensa la inició José Corena, exjugador de Guastatoya y quien ahora defiende los colores cremas. “De los años que estuve en Guastatoya, aprendí bastante. Conozco a la gente del club y eso creo que puede ayudar para conseguir ventaja”, comentó el jugador.

Para Corena el grupo está preparado para enfrentar este tipo de encuentros decisivos, “El equipo sabe lo que se juega, cada partido es una final, tenemos grupo suficiente para sacar el mejor provecho en cada partido”, comentó.

¿Hay presión en Comunicaciones?

A pesar que Guastatoya no está en su mejor momento liguero, José cree que no este partido no será fácil. A pesar de parecer los favoritos en el papel, Corena dijo: “Estamos conformado para ganar finales, ganar partidos y estas llaves. La presión no la tenemos, hemos trabajado para esto”, expresó.

Habla el entrenador albo

La segunda intervención de la tarde la hizo el entrenador Willy Olivera, el estratega habló sobre su paso por el banquillo de Guastatoya y de como afrontará el encuentro de este martes por la noche.

En los últimos dos meses de 2021, Comunicaciones afrontará dos fases finales a la vez, al que según olivera no les afectará, ya que lo tenían planificado. “Estamos contentos de vivir algo que estaba en nuestros parámetros, son más partidos pero nosotros disfrutamos el momento que estamos pasando”, comentó.

“Hemos pasado por bastantes equipos complicados, esto nos ayudó a crecer e ir corrigiendo. Sabemos que estos torneos debemos de ser muy inteligentes, se decide en dos juegos pero es importante ganar el primer partido”, dijo el estratega.

Su experiencia en Guastatoya…

“Conozco a ‘Guasta’, se de la capacidad que tiene, es un equipo al que respeto mucho, han logrado cosas importantes en poco tiempo. nos da ventaja que conozca a los jugadores”, expresó sobre su ex equipo.

Las bajas en Comunicaciones

El entrenador uruguayo confirmó en rueda de prensa que José Carlo Pinto y Jorge Aparicio no jugarán el encuentro de ida. Ante las bajas, Olivera comentó: “Tenemos la ventaja de tener buen plantel, los que jueguen cumplirán, no hay excusa para no sacar un buen el resultado”.

Horarios del encuentro

Semifinal – Partido de ida

Martes, 23 de noviembre de 2021

9:00 pm CD Guastatoya (GUA) vs Comunicaciones FC (GUA) – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Semifinal – Partido de vuelta

Martes, 30 de noviembre de 2021

9:00 pm Comunicaciones FC (GUA) vs CD Guastatoya (GUA) – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala

(Visited 36 times, 36 visits today)