Estos son los finalistas para el premio “The Best” de la FIFA

La lista masculina es encabezada por el trío atacante del PSG, mientras que la lista femenina es dominada por las jugadoras ganadoras del "triplete" con el FC Barcelona.

Publicidad

La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) publicó este lunes el listado de los candidatos que tendrán las distintas categorías en la gala “The Best”. El 17 de enero de 2022 se darán a conocer los ganadores por medio de una ceremonia virtual.

“The Best” Masculino

El trío estelar del PSG, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé forman parte de la lista de once jugadores que aspiran a ganar el premio The Best de la FIFA, en la que también están Karim Benzema, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y el italiano Jorginho, ganador de la Eurocopa y la Champions en 2021.

#TheBest 𝗮𝗹 𝗝𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 🇫🇷K. Benzema

🇧🇪K. De Bruyne

🇵🇹C. Ronaldo

🇳🇴E. Haaland

🇮🇹Jorginho

🇫🇷N’Golo Kanté

🇵🇱R. Lewandowski

🇫🇷K. Mbappé

🇦🇷L. Messi

🇧🇷Neymar

🇪🇬M. Salah 🗳 𝕍𝕆𝕋𝔸 𝕐𝔸 👉 https://t.co/i0OV2nzR57 pic.twitter.com/q7mllxRN41 — FIFA.com en español (@fifacom_es) November 22, 2021

Lewandowski fue el último ganador de este premio que distingue al mejor futbolista en un año natural según la FIFA, en un 2020 en el que no se concedió el otro gran premio individual, el Balón de Oro, como consecuencia de la pandemia.

La lista la completan el prodigio noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, el belga del Manchester City, Kevin de Bruyne, y el delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah.

En esa lista no figura ningún futbolista español, pese a que la Roja fue finalista de la Liga de Naciones y semifinalista de la última Eurocopa.

“The Best” femenino

Figuras españolas encabezan la lista a la mejor jugadora del año, esto como consecuencia del triplete conseguido por el FC Barcelona: Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso y Alexia Putellas aspiran al galardón, con la Liga de Campeones ganada por el Barça como gran aval.

“The Best” entrenador

Lluís Cortés, el técnico que llevó al Barça femenino a conquistar su primera Champions, es uno de los cinco que aspiran al premio al mejor entrenador del fútbol femenino.

Entre los técnicos del fútbol masculino que aspiran a ganar el premio a mejor entrenador figuran Lionel Scaloni, que llevó a Argentina a ganar la Copa Libertadores, y Diego Simeone, ganador de LaLiga con el Atlético de Madrid.

Deberán pelear por el premio contra otros favoritos como Thomas Tuchel, ganador de la Champions con el Chelsea, y Roberto Mancini, que llevó a Italia a conquistar la Eurocopa. Hansi Flick, Antonio Conte y Pep Guardiola también están en esa lista.

Premio “The Best” para guardametas

El continente americano predomina en los nominados como mejores guardametas del año, Brasil, Chile, Canadá y Estados Unidos son los países que representan a América entre las categorías masculina y femenina.

Listado masculino de porteros nominados

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leichester City FC

Listado femenino de porteras nomindas

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (EE.UU. / Chicago Red Stars)

Los premiados serán elegidos por votación de “los amantes del fútbol” que podrán votar hasta la medianoche del 10 de diciembre.

Los tres finalistas de cada categoría se anunciarán “a comienzos de enero de 2022” y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Zúrich el 17 de enero.

*Con información de AFP / Fotos: Getty Images y AFP

(Visited 74 times, 74 visits today)