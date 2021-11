Xavi aclara los rumores sobre el posible retiro del Kun Agüero

"Hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto", dijo el entrenador blaugrana tras el triunfo 1-0 ante el Espanyol.

En la conferencia de prensa posterior a su debut como DT del FC Barcelona (los culés vencieron 1-0 al Espanyol), Xavi Hernández fue cuestionado sobre la situación de Sergio Agüero. Y es que, según el reporte del periodista Gerard Romero, el delantero argentino se retirará del fútbol profesional por sus problemas cardíacos.

🚨 El Kun Agüero se retira. Los problemas en el corazón le obligan a dejar el fútbol en activo. La próxima semana hay prevista una rueda de prensa para el anuncio de su retirada. Lo estamos contando en https://t.co/vrsj4XOUJL #barça #fcblive #kunaguero — Gerard Romero (@gerardromero) November 20, 2021

Xavi Hernández desmintió que la decisión esté tomada. Desconoce por qué se está manejando la versión de que colgará los botines sí o sí, pero el status, de momento, no ha cambiado.

De acuerdo a la información que él tiene, y considerando lo último que habló con el jugador, no hay nada definido. El campeón del mundo mantiene la ilusión de que el ariete sudamericano evolucione favorablemente y pueda seguir compitiendo.

Las palabras de Xavi Hernández

“Del Kun Agüero no sé nada. Hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto. No tenemos esa información, estamos hablando con él. Lo que intentaremos es que él evolucione de lo que ha tenido y que pueda seguir jugando al fútbol. Esta es mi información. O sea que no sé de dónde sale. Yo hablé con él, está tranquilo, está contento. Yo ya le dije que fuera viniendo a medida que se vaya encontrando bien, pero ya es un tema médico”, indicó el entrenador catalán.

Cabe resaltar que hace un par de semanas había empezado a circular la misma noticia de que el Kun Agüero estaría analizando su retiro, sin embargo el propio jugador argentino salió a desmentir esta versión.

“Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, indicó el delantero argentino.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

