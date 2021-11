VIDEO. El pequeño portero que sueña con el autógrafo de Ricardo Jerez en sus guantes

En la previa del clásico 316, una madre luchará por conseguir el sueño de su hijo Adrián de siete años, el cual, es admirador del portero nacional.

La tarde de este sábado se vivirá en el estadio Manuel Felipe Carrera el clásico 316 del balompié Nacional, por motivo de las restricciones por el Covid-19, menores de edad no podrán ingresar al estadio. En las afueras del estadio se encuentra Michel Gabriel, madre de tres hijo, la cual, busca conseguir el autógrafo del portero rojo Ricardo Jerez para su hijo mayor Adrián, quien a sus siete años juega de portero y admira al nacional.

Michel Gabriel, madre de Cristopher, Roder y Mackenzie buscan en las afueras del estadio El Trébol que el portero del equipo rojo Ricardo Jerez le firme un guante a Christoper quien juega portero en el equipo Palmeiras en una liga de Villa Nueva. #clásico316 ⁦@EUDeportes⁩ pic.twitter.com/h0lDOVXm2T — Omar Solís (@noel_solis) November 20, 2021

Los Gabriel son una familia con tradición roja como lo demuestran las playeras con las que se encuentran fuera de los recintos, “Estamos afuera del estadio para ver si conseguimos que Ricardo Jerez le firme el guante a mi hijo Adrián. Él es un gran admirador del portero, juega en la portería y le gusta verle jugar”, dijo Michel.

La manera para conseguir el autógrafo del Jerez, según lo comentado por la madre, será esperar a que llegue el autobús del equipo al estadio, durante el ingreso del vehículo intentará obtener la firma. Si en caso esto no llegara a suceder, dijo que esperarán a que el encuentro concluya y con la salida del equipo tratar de coincidir para con el guardameta, para cumplir con su objetivo.

Las medidas de prevención no permiten el ingreso de menores

Entre las medidas de precaución que tiene el cuadro rojo, se encuentra que personas que no tengan el esquema completa de vacunación y quienes no sean mayores de edad no podrán entrar, esto último no le permite a la familia Gabriel formar parte del clásico 316.

“Por los niños no puedo entrar al recinto, también considero que sería una imprudencia. Por lo mismo vamos a esperar”, concluyó la madre.

Michel, quien también se encuentra junto a sus otros dos pequeños (Roder y Mackenzie Gabriel), buscará cumplirle el sueño a su pequeño Adrián, el niño guardameta del equipo Palmeiras en una liga de Villa Nueva.

