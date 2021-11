Así podrán alinear Municipal y Comunicaciones en el clásico 316

Rojos y cremas jugarán la edición 316 del clásico nacional, conoce cómo podrían alinear en el duelo de este sábado.

Municipal y Comunicaciones jugarán este sábado por la jornada 20 del Torneo Apertura 2021 el clásico 316 en su historia liguera. El encuentro contará con el regreso de la afición en el estadio escarlata, el último encuentro con público que se jugó fue el 20 de enero de 2020. Con el factor del público y con las bajas conocidas para el encuentro, rojos y cremas podrían alinear de las siguientes formas.

Antes de conocer como podrían alinear los equipos, las bajas son las siguientes: Municipal no contará con John Méndez por lesión , mientras que Pedro Altán y José Morales no estarán por baja. Comunicaciones no podrá contar por Lesión con Jorge Aparicio y José Pinto, a su vez, no podrán contar con Alexander Robinson por suspensión.

Posibles alineaciones

Según las voces del Mejor Equipo, los onces de ambos equipos serían los siguientes:

Municipal

Ricardo Jerez en portería; Luis de León, Steve Makuka, Milciades Portillo, Eduardo Soto en defensa; José ‘Chema’ Rosales, Rudy Barrientos/Carlos Alvarado, Jaime Alas en medio campo; Alejandro Díaz, José Martínez y Pedro Altán/Luis Pedro Rosas en el ataque.

Comunicaciones

Kevin Moscoso en portería; Stheven Robles, Carlos Castrillo, José Corena, Rafa Morales en defensa; Rodrigo Saravia, Karel Espino, José Contreras en medio campo; Andrés Lezcano, Óscar Santis y Juan Anangonó en ataque.

¿Dónde ver el partido?

Ya que solo se permitirá el ingreso de mil aficionados al estadio Manuel Felipe Carrera, acá le presentamos las alternativas para no perderse el partido desde la comodidad de su casa.

Puede seguir el encuentro a través de la Televisión Nacional (Canal 7), también puede sintonizar el 89.7 de Emisoras Unidas y seguir el encuentro con las voces del Mejor Equipo.

📌 Jornada 20

🆚 Municipal

🏟 El Trébol

🗓 Sábado, 20 de noviembre

⏰ 15:00 hrs.

📺 Canal 7

🏆 #Apertura2021#VamosCremas pic.twitter.com/E24ojwyJWd — Comunicaciones FC (@CremasOficial) November 18, 2021

